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На Дніпрі відкололася крижина, на якій були близько 200 рибалок

12 лютого 2022, 17:12

Працівники ДСНС проводили рятувальну операцію, щоб доставити людей до берега.

Рятувальники човнами перевозили рибалок на берег/ ДСНС України

У Черкаській області на Дніпрі відкололася крижина, на якій в той час перебували від 50 до 200 рибалок. Це сталося поблизу села Москаленки в Золотоніському районі.

Рятувальників на місце події викликав рибалка, який став очевидцем події, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Рибалка, який зателефонував до Служби порятунку, розповів, що подія сталась на траверсі насосної станції, крижина дрейфує в напрямку Полтавської області", – йдеться у повідомленні.

На місце одразу вирушили рятувальники, водолази і водний патруль поліції.

Людей на берег доставляли двома риболовецькими баркасами. Загалом рятувальники зняли з дрейфуючої крижини близько 70 людей, ще близько 100 змогли самостійно пішки дістатися берега. Ніхто з людей не постраждав.

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На крижині було до 200 рибалок/ ДСНС України

В ДСНС нагадали, що не можна виходити на лід за нестійкої морозної температури – це небезпечно для життя.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі двоє 17-річних хлопців хотіли скупатися в річці і провалилися під лід. Один з них вибрався на лід, а інший підліток зник під водою. Його тіло знайшли рятувальники.

Також на Волині провалився під лід і потонув 13-річний місцевий житель. Хлопчик разом з друзями грався на льоду і потрапив у воду. Врятувати його не вдалося.

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