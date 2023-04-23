Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони Естонії назвали точні терміни

Найбільшою перешкодою для контрнаступу ЗСУ є погода, підкреслив Ханно Певкур.

https://glavred.net/world/kontrnastuplenie-vsu-v-minoborony-estonii-nazvali-tochnye-sroki-10465333.html Посилання скопійоване

Ханно Певкур спрогнозував терміни контрнаступу ЗСУ / Siim Lõvi/ERR, 24 ОМБр імені короля Данила

До початку очікуваного контрнаступу Збройних сил України залишається не менше місяця, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Якщо послухати думки "Рамштайн", то може пройти ще місяць, перш ніж ми зможемо говорити про реальний контрнаступ. Якщо погода зміниться, це може статися і раніше. Якщо ні, то пройде місяць, може бути, два", - цитує його ERR.

Глава естонського Міноборони вважає, що найбільшою перешкодою для початку контрнаступу ЗСУ залишаються погодні умови.

відео дня

"Танки Abrams не є визначальними у весняному наступі. Коаліція Leopard була сильною, і досить багато техніки вже перекинуто в Україну, і досить багато її знаходиться на шляху туди. Найбільшою перешкодою для контрнаступу, який, ймовірно, відбудеться, є погода", — переконаний естонський політик.

При цьому він нагадав про те, що в Україні залишається досить дощова погода, що позначається на пересуванні важкої техніки.

"Українці швидше чекають поліпшення погоди, щоб приступити до більш масштабного звільнення територій", — додав Певкур.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

Більше новин: