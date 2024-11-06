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"Ми досягли всіх своїх цілей": ЗСУ можуть вийти з Курської області - що відомо

Юрій Берендій
6 листопада 2024, 16:54
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Україні варто було б вивести війська з Курської області через дефіцит техніки та боєприпасів на півдні та сході, зазначає військовий експерт.
'Ми досягли всіх своїх цілей': ЗСУ можуть вийти з Курської області - що відомо
ЗСУ можуть вийти з Курської області - що відомо / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ОК "Захід"

Коротко:

  • На піку операції ЗСУ в Курській області, Україна контролювала до 900 кв. км. території
  • В ході боїв ЗСУ втрачають особовий склад і техніку
  • Україні варто вивести війська з Курщини і перекинути їх на інші напрямки фронту

Сили оборони України провели блискучу наступальну операцію на території Курської області Росії. Однак, наразі українські війська "тупцюють на місці" і не можуть розширити контрольовану територію. Про це в ефірі "Суспільного" повідомив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, піком цієї операції стало розширення контрольованої території до 900 кв. км.

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Ступак відзначає, що зараз за даними аналітиків моніторингового проекту DeepState контрольована Силами оборони України територія Курської області зменшилась до 611 кв. км.

"На 30% ми територію там втратили з тої, що контролювали раніше. А ціна за цю операцію – дуже велика", - зазначив Ступак.

Він також наголосив, що Україна також зазнає втрат в живій силі та техніці.

"Західні аналітики порахували – тут можна під сумнів ставити, але є такі цифри: за три місяці цієї операції Україна втратила приблизно 300 одиниць різноманітної техніки. Це пікапи, баггі, важка техніка і інше. Тобто по 100 одиниць кожного місяця ми там втрачаємо", - прокоментував Ступак.

Експерт висловив думку, що перша частина операції ЗСУ в Курській області була досить вдалось, адже вона змогла зруйнувати плани Кремля та суттєво поповнити обмінний фонд. Крім того, ця операція показала світу слабкість оборони Росії.

"Але зараз ми зупинились, тупцюємось на місці і я не бачу військового рішення в цій операції далі. Тобто знаходимось там, тому що знаходимося… Таймінг дуже важливий. Коли наші військові зайшли, були на піку, були всі максимальні бонуси, які можна було видавити з цієї ситуації, потім треба було урочисто під гімн України знімати прапор з міста Суджі і сказати: ми досягли всіх своїх цілей, виходимо, а якщо буде необхідно ми сюди ще повернемось", - деталізував своє бачення ситуації аналітик.

Він зауважив, що Сили оборони утримують Курську область, але одночасно втрачають східні міста України, зокрема Покровську агломерацію, що до початку війни налічувала 100 тисяч людей. Для порівняння, в Курській області, в Суджі до війни проживало лише 5 тисяч осіб.

За словами Ступака, наші військові на півдні та сході відчувають дефіцит боєприпасів та важкої техніки, оскільки головний пріоритет зараз — це Курська область, і всі ресурси спрямовуються туди. На його думку, більш доцільним вивести українські сили з території Курської області Росії.

Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський коментуючи важливість і деталі проведення Курської операції відзначив, що за останні 3 місяці втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи.

За словами командира відділення 24-ї ОШБ Станіслава Бунятова, російські війська знизили активність бойових дій на Курському напрямку. Ймовірно, це пов'язано із перегрупуванням військ.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, Сили оборони України змогли здійснити обмежене просування на Курському напрямку, зокрема в районі міста Суджа.

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