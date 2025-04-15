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Чи може вчитель не дати номер батькам: що дозволено педагогам за законом

Руслан Іваненко
15 квітня 2025, 14:06
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Викладачі мають право не давати номер батькам.
Чи може вчитель не дати номер батькам: що дозволено педагогам за законом
Вчителі не зобов’язані ділитися особистим номером телефону / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

  • Педагоги не зобов’язані ділитися особистим номером із батьками
  • Робочий телефон має надати адміністрація, якщо вимагає зв’язку

Педагоги мають повне право не передавати свій особистий номер телефону батькам або учням. На цьому наголосила освітня юристка Наталія Челах у дописі на Facebook, пояснюючи, що робоча комунікація не є частиною особистого життя вчителя.

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Юристка підкреслює, що згідно з основним документом державив, тручання в особисте та сімейне життя громадян можливе лише у випадках, передбачених законом. Саме тому педагог не зобов’язаний використовувати особистий номер телефону у робочих цілях.

"Стаття 32 Конституції України встановлює, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Тож якщо вчитель не хоче використовувати свій особистий номер телефону для вирішення робочих питань, він має на це повне право", – зазначає Челах.

Якщо адміністрація навчального закладу вимагає, щоб вчитель був на постійному зв’язку, вона зобов’язана надати йому окремий робочий телефон. При цьому, якщо педагог добровільно погоджується на спілкування через особистий номер, він має право встановлювати зручні для себе правила — визначити години для дзвінків або надати перевагу комунікації через месенджери.

Юристка також наголосила, що вчителі не повинні відповідати на повідомлення чи дзвінки у неробочий час і тим паче у вихідні.

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Як повідомляв Главред, педагоги Олександрійської громади (Кіровоградська область) отримуватимуть щомісячну доплату в дві тисячі гривень. Про це заявив міський голова Сергій Кузьменко.

Також з початку року в Україні почастішали випадки хибних замінувань навчальних закладів. Через неправдиві повідомлення про замінування батьки скаржаться на зрив навчального процесу, який і без того страждає від постійних повітряних тривог, які влаштовує країна-агресор Росія.

Раніше в МОН заявили про те, що вчителі матимуть 24 тисячі зарплати. Наразі в країні є великий дефіцит вчителів, зокрема, найгостріший - вчителів інформатики, вчителів математики.

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