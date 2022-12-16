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"Може бути 5 напрямків": Арестович оцінив загрозу повторного наступу 200-тисячного війська РФ

16 грудня 2022, 00:30
Арестович підкреслив, що у росіян техніка буде не настільки хороша, як у тих угруповань, які заходили на початку повномасштабної війни.
'Може бути 5 напрямків': Арестович оцінив загрозу повторного наступу 200-тисячного війська РФ
Арестович оцінив загрозу повторного наступу 200-тисячного війська РФ / ua.depositphotos.com, УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що загроза повторного російського наступу є серйозною, проте не настільки, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав у розмові з російським опозиціонером та правозахисником Марком Фейгіним.

"Росія не зменшила апетитів, вона хоче досягти проміжних певних цілей – втримання Криму, захоплення Донецької та Луганської областей. Росія створила 200 тисяч резервів, і це серйозний фактор, бо попередні угруповання становили близько 300 тисяч. З іншого боку – у ЗСУ зараз біля одного мільйона людей. Ми можемо домобілізуватися, хоча Залужний каже, що зараз це не потрібно. 200 тисяч людей – це серйозний фактор, особливо якщо їх зосередити на певному напрямку, вони спричинять багато неприємностей. Бахмут атакує біля 40 тисяч осіб, і якщо таких напрямків буде ще 5, то це – проблема", - пояснив Арестович.

Радник Офісу президента підкреслив, що у мобілізованих техніка буде не настільки хороша, як у тих угруповань, які заходили на початку повномасштабної війни на територію України.

"З іншого боку – це мобілізовані, і вони готують їх непогано. Але все одно це мобілізовані, якість військової техніки не така хороша, як на початку, в артилерії у них проблема – не можна застосовувати стільки снарядів, як це було раніше. Ми стали сильнішими – є західна зброя, є люди з бойовим досвідом. Найближчі 2-3 місяці будуть схожими на те, що було у квітні-червні, коли Росія завалювала нас трупами. Тоді вони взяли три міста – Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Попасну. Зараз загроза буде сильнішою. Залужний все оцінює з песимістичного сценарію, але я вважаю, що це угруповання буде обмеженим у боєздатності", - пояснив Арестович.

Росіяни готують повторний наступ на Київ

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій на початку наступного року.

Як зазначив Кулеба, за майже 10 місяців повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це - невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупаційні війська готують близько 200 тисяч нових солдатів, які знову будуть штурмувати Київ. Головнокомандувач висловив переконання, що росіяни, як і під час Другої світової війни, десь за Уралом готують нові ресурси.

За його словами, армія РФ може відновити наступ вже в січні 2023 року, але, найімовірніше, навесні. Залужний підкреслив, що Росія розпочне великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

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війна в Україні Олексій Арестович війна Росії та України
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