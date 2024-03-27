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Мобілізація чоловіків з 18 років: у Міноборони випустили розʼяснення

Яна Ставська
27 березня 2024, 20:22оновлено 27 березня, 20:54
Усі 18-річні отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку, наголосили в міністерстві оборони.
Мобілізація чоловіків з 18 років: у Міноборони випустили розʼяснення
Чутки про мобілізацію з 18 років поширив депутат Разумков / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Міноборони спростувало заяву нардепа Дмитра Разумкова про нібито прописану у новому законопроєкті про мобілізацію норму щодо призову 18-річних громадян.

"Там є норма, яка реально дозволить мобілізувати людей з 18 років. З 18 років! Я буду говорити про це свого часу на Комітеті, але це велика проблема", - висловився нардеп 25 березня у розмові з журналістами каналу Новини. LIVE.

Своє припущення Разумков повʼязав з впровадженням базової військової підготовки, яка зачепить цю вікову категорію громадян.

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"У 18 років вона (людина - Главред) отримає військово-облікову спеціальність, стане на військовий облік, і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років", - сказав депутат.

На що журналістка зауважила, що в Україні офіційно "це не затверджено ніяк".

"Якщо буде проголосовано цей закон, у тій редакції, яка є сьогодні, - (буде) затверджено", - відповів Разумков.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Що передбачає законопроєкт про мобілізацію - розʼяснення

У розʼясненні МО від 27 березня вказується, що громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Мобілізація чоловіків з 18 років: у Міноборони випустили розʼяснення
Що передбачає законопроєкт про мобілізацію / Інфографіка Міноборони

Що передбачає законопроєкт № 10449 про мобілізацію та військову підготовку:

  • Мобілізація пропонується від 25 до 60 років.
  • З 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка.
  • Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян.
  • Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний.
  • Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби.

Мобілізація в Україні - останні новини по темі

Як писав Главред, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив поправки щодо бронювання військовозобов'язаних зі встановленим рівнем заробітної плати. Так званий принцип "війна для бідних" неприпустимий, заявив учасник профільного комітету, парламентарій від фракції Слуга народу Ігор Копитін.

Також Комітет не прийняв правку про демобілізацію після 36 місяців служби, яка мала б відбуватися без додаткових рішень Ставки.

Водночас з законопроєкту про мобілізацію було вилучено скандальні правки, що передбачають заморожування рахунків і блокування банківських карток осіб, яких держава визнає ухильниками.

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