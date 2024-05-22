"Мобілізація буде проходити краще": Подоляк назвав головний фактор

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що мобілізація в Україні буде йти краще, ніж два-три місяці тому. В інтерв’ю Bild він наголосив, пов’язано це, зокрема, з тим, що на фронті є достатня кількість зброї та амуніції.
За словами Подоляка, відчуття достатніх ресурсів - це головний фактор.
Він також наголошує, що українці не хотіли йти воювати, коли були перебої з постачанням озброєння. Однак зараз наша держава отримує від партнерів з ЄС та США нові пакети військової допомоги.
"Сьогодні інша ситуація. Зараз достатньо людей, які готові захищати Україну. Сьогодні українці розуміють, що ресурсів буде достатньо. І процес мобілізації буде йти краще, ніж два-три місяці тому", — говорить радник Офісу президента України.
Він згадав і про те, що в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який гарантує навчання для мобілізованих громадян.
Хто такий Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.
Мобілізація в Україні - головні новини
Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.
Також заявлялось, що мобілізація військовозобов'язаних громадян із 25-річного віку дасть змогу залучити до лав Сили оборони України близько 100 тисяч нових бійців.
До того ж, в Україні можуть мобілізувати кожного десятого чоловіка відповідного віку, заявив колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
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