"Мобілізація буде проходити краще": Подоляк назвав головний фактор

В Україні набув чинності закон про мобілізацію, який гарантує навчання для мобілізованих громадян, каже Подоляк.

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Зараз в Україні достатньо людей, які готові захищати державу / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ua.depositphotos.com

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що мобілізація в Україні буде йти краще, ніж два-три місяці тому. В інтерв’ю Bild він наголосив, пов’язано це, зокрема, з тим, що на фронті є достатня кількість зброї та амуніції.

За словами Подоляка, відчуття достатніх ресурсів - це головний фактор.

Він також наголошує, що українці не хотіли йти воювати, коли були перебої з постачанням озброєння. Однак зараз наша держава отримує від партнерів з ЄС та США нові пакети військової допомоги.

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"Сьогодні інша ситуація. Зараз достатньо людей, які готові захищати Україну. Сьогодні українці розуміють, що ресурсів буде достатньо. І процес мобілізації буде йти краще, ніж два-три місяці тому", — говорить радник Офісу президента України.

Він згадав і про те, що в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який гарантує навчання для мобілізованих громадян.

Мобілізація в Україні / Инфографика: Главред

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Мобілізація в Україні - головні новини

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.

Також заявлялось, що мобілізація військовозобов'язаних громадян із 25-річного віку дасть змогу залучити до лав Сили оборони України близько 100 тисяч нових бійців.

До того ж, в Україні можуть мобілізувати кожного десятого чоловіка відповідного віку, заявив колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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