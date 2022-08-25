Мільйон доларів перетворився на металобрухт: ЗСУ за добу "приземлили" 9 російських Орланів

ЗСУ за добу "приземлили" 10 російських орланів / скріншот

Війська Повітряних сил ЗСУ знищили 9 ворожих безпілотників, які намагалися розвідати позиції українських військ.

На Facebook- сторінці Генштабу ЗСУ повідомили, що втрат Росія зазнала в День Незалежності України.

"Вчора, 24 серпня, протягом дня, ворог за багатьма напрямками намагався розвідати дислокацію наших військ, задіюючи безпілотні літальні апарати. Воїни Повітряних сил і сухопутних військ ЗСУ звичайно ж збивали їх - всього "приземлили" 9 одиниць", - йдеться в повідомленні.

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Так, зокрема, в Сумській і Черкаській областях українські захисники знищили по одному, а в Чернігівській області - 2 БПЛА, імовірно "Орлан-10".

Зазначимо, що вартість одного такого безпілотника становить приблизно 120 тисяч доларів.

Нагадаємо, українські захисники в 16-й раз розгромили позиції російських військових у Чорнобаївці Херсонської області. Незважаючи на низьку хмарність і щільний дощ ЗСУ вдалося завдати точного удару і знищити оновлені склади з ракетними боєприпасами окупантів.

Також повідомлялося, що десантники одного з підрозділів угруповання Об'єднаних сил організували спеціальне заняття, в рамках якого розповіли, як більш ефективно працювати за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger по ворожих цілях.

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