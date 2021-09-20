Ляшко назвав причину 99% летальних випадків від COVID-19 в Україні

Віктор Ляшко розповів про летальність від коронавірусу / УНІАН

В Україні понад 99% померлих від наслідків коронавірусу не були вакциновані. Про це заявив міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко і додав, що на це вказують дані останніх трьох місяців.

"Сьогодні COVID-19 - це пандемія невакцинованих людей. Ми зробили аналіз, що відбувається в країні з 15 червня по 15 вересня ... 99,2% летальних випадків - це невакциновані люди, які були госпіталізовані і втратили своє життя", - сказав Ляшко в ефірі Свобода слова.

Міністр нагадав, що зараз в Україні доступні 11 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, а кожен бажаючий українець може записатися на щеплення будь-якою вакциною.

Зазначимо, раніше в МОЗ заявили, що в Україні станом на понеділок, 20 вересня, в цілому перевищено рівень захворюваності на коронавірус.

При нормі не більше 75 випадків на 100 тисяч населення в країні цей показник становить 137 (перевищення в 1,83 рази).

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Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області (328), Луганській області (296) та Тернопільській області (220).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні з понеділка, 20 вересня, набули чинності нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Крім того, Всесвітня Організація охорони здоров'я зробила невтішну заяву про рівень захворюваності на коронавірус. В Організації акцентували, що світ перейшов на плато і воно знаходиться на досить високому рівні.