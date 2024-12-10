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Квадробери, Фаріон і бусифікація: що гуглили українці у 2024 році - ТОП-запитів

Даяна Швець
10 грудня 2024, 13:33
85
Головні пошуки року українців в Google опубліковано в Мережі.
Квадробери, Фаріон і бусифікація: що гуглили українці у 2024 році - ТОП-запитів
Що шукали українці в Google в 2024 році / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

  • Графіки відключення і Сирський — лідери інтересу серед українців
  • Популярні фільми: від "20 днів у Маріуполі" до "Конотопської відьми"
  • Що купували українці у 2024-му - від EcoFlow до сонячних панелей

Цього року українці найчастіше шукали в Google інформацію про графіки відключення електроенергії, чемпіонат Євро-2024 і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Топ пошукових запитів оприлюднено у блозі Google.

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У рейтингу людей, до яких зростав інтерес, лідером став саме Сирський. Також серед популярних запитів були імена таких відомих персон, як Дональд Трамп, Камала Гарріс і боксер Олександр Усик.

У категорії втрат найбільше українців цікавили Ірина Фаріон, Олексій Навальний і Ален Делон.

Щодо покупок, у топі опинилися EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі.

Найпопулярніші пошукові запити:

  • графік відключення світла,
  • Євро-2024,
  • Олександр Сирський,
  • Олімпійські ігри 2024,
  • Пасха 2024,
  • Усик,
  • Ірина Фаріон,
  • Суджа,
  • 20 днів у Маріуполі,
  • Євробачення 2024.

Найцікавіші особистості:

  • Олександр Сирський,
  • Олександр Усик,
  • Дональд Трамп,
  • Сергій Лавров,
  • Камала Гарріс,
  • Майк Тайсон,
  • Микола Тищенко,
  • Павло Дуров,
  • Клавдія Петрівна,
  • Соня Морозюк.

Найбільші втрати:

  • Ірина Фаріон,
  • Олексій Навальний,
  • Ален Делон,
  • Анастасія Заворотнюк,
  • Олександр Масляков,
  • В'ячеслав Узелков,
  • Олександр Ширвіндт,
  • Віталій Білоніжко,
  • Богдан Сташків,
  • Шеннен Догерті.

Запитання "Що таке?":

  • МСЕК,
  • РЕБ,
  • терикони,
  • черги відключення світла,
  • ЦНАП,
  • довідка ок-7,
  • КАБ,
  • бусифікація,
  • квадробери,
  • чиназес.

Популярні покупки:

  • EcoFlow,
  • вентилятор,
  • зарядна станція,
  • інвертор,
  • iPhone 16,
  • дубайський шоколад,
  • сквіш-лапка,
  • гелевий акумулятор на 100 ампер,
  • сонячні панелі,
  • тюбінг.

Найочікуваніші фільми:

  • 20 днів у Маріуполі,
  • Думками навиворіт 2,
  • Дюна 2,
  • Солтберн,
  • Субстанція,
  • Веном 3,
  • Люблю тебе ненавидіти,
  • Жахаючий 3,
  • Дикий робот,
  • Конотопська відьма.

Google та Україна - останні новини

Як писав Главред, Google не оминає Україну стороною та часто складає свої "топи".

Якщо порівняти Топ 2024 року та довоєнного 2021, можна побачити чітку різницю. До прикладу, три роки тому українці вводили запити "Холостяк", МакЅим і поп-іт.

Наприклад, декілька років тому Google назвав Топ-10 кулінарних запитів українців. Найпопулярнішим рецептом став рецепт сирників.

А коли незалежності України виповнялося 30 років, Google привітав українців зі святом новим дудлом. Художники Google використали кольори національного прапора України – синій і жовтий. А в центр композиції поставили стилізоване зображення козацької чайки з українським тризубом на вітрилі.

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Що таке Google?

Google - американська публічна транснаціональна корпорація, яку заснували 1998 року аспіранти Стенфордського університету Ларрі Пейдж і Сергій Брін. Найпопулярніший пошуковий сервіс станом на 2021 рік, має у власності, зокрема, YouTube і Blogger. Штаб-квартира корпорації розташована в Кремнієвій долині, представництва компанії також є в Північній Америці, Австралії, Європі та Азії, пише Вікіпедія.

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Олександр Усик Великдень Усик Google Морозюк Дональд Трамп Ірина Фаріон Ален Делон Анастасія Заворотнюк Микола Тищенко Олімпійські ігри Майк Тайсон Конотоп Дюна Олексій Навальний Масляков В'ячеслав Узєлков Сергій Лавров Павло Дуров Google Chrome кращі фільми Олександр Сырский Камала Харріс Убивство Ірини Фаріон Суджа iPhone 16 квадробери
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