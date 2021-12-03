Вступ України до НАТО: Кулеба різко відповів на нахабний ультиматум Кремля

Росія повинна гарантувати, що вона не буде продовжувати агресію, підкреслив глава МЗС України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував вимогу російської сторони, висунуту напередодні переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна, про виключення просування НАТО на схід.
У коментарі агентству AFP глава МЗС України закликав НАТО і союзників не приймати новий ультиматум Кремля.
"Я відкидаю ідею про те, що ми повинні щось гарантувати Росії. Я наполягаю на тому, що саме Росія повинна гарантувати, що вона не буде продовжувати агресію проти будь-якої країни", - заявив Кулеба.
Глава українського зовнішньополітичного відомства також додав, що Сполученим Штатам і їх союзникам варто відкинути вимоги РФ.
"У нас є золоте правило української дипломатії: ніяких рішень по Україні без України", - додав Кулеба.
читайте такожВступ до НАТО і захоплення Росією Лівобережної України: експерт попередив про небезпечний сценарій
Нагадаємо, в Кремлі заявили про плани висунути умову щодо України американській стороні на майбутніх переговорах президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.
За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, на переговорах можуть торкнутися проблеми досягнення юридичних домовленостей, які виключали б вступ України до НАТО.
Читайте ще:
- У МЗС розповіли, що перешкоджає вступу України в НАТО
- "Ми готові захищати союзників": в НАТО звернулися до Росії через Україну і пригрозили контрударом
- У НАТО розтерзали Путіна за його вимогу щодо України