Вступ України до НАТО: Кулеба різко відповів на нахабний ультиматум Кремля

Дмитро Кулеба / Фото Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував вимогу російської сторони, висунуту напередодні переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна, про виключення просування НАТО на схід.

У коментарі агентству AFP глава МЗС України закликав НАТО і союзників не приймати новий ультиматум Кремля.

"Я відкидаю ідею про те, що ми повинні щось гарантувати Росії. Я наполягаю на тому, що саме Росія повинна гарантувати, що вона не буде продовжувати агресію проти будь-якої країни", - заявив Кулеба.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також додав, що Сполученим Штатам і їх союзникам варто відкинути вимоги РФ.

"У нас є золоте правило української дипломатії: ніяких рішень по Україні без України", - додав Кулеба.

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Нагадаємо, в Кремлі заявили про плани висунути умову щодо України американській стороні на майбутніх переговорах президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, на переговорах можуть торкнутися проблеми досягнення юридичних домовленостей, які виключали б вступ України до НАТО.

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