Красиве, але вкрай небезпечне явище: рятувальники показали унікальні "снігові фонтани" в Карпатах

Туристам не радять вирушати в гори за такої погоди, ситуація супроводжується серйозними ризиками / Скріншот відео ДСНС

В Карпатах у понеділок, 6 лютого, з'явилося унікальне, вражаюче, але одночасно й вкрай небезпечне явище – "снігові фонтани". Подію зняли на камеру рятувальники. Такі "фонтани" виникають через сильний вітер. Туристам у подібній ситуації в гори краще не вирушати.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Закарпатській області, "снігові фонтани" утворюються через сильний вітер біля снігових карнизів. Незважаючи на красу видовища, воно дуже небезпечне. Туристів попереджають, що перебування в горах за такої ситуації може супроводжуватися ризиками.

Крім того, синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Вночі та в першій половині дня в понеділок, 7 лютого, очікуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Місцями вітер посилиться до 17-22 метрів на секунду. Будуть і хуртовини.

"А ви колись бачили снігові фонтани? Явище красиве, але вкрай небезпечне, адже утворюються вони сильним вітром біля снігових карнізів. Шановні туристи, зараз у горах вкрай ризиково. А вночі погодні умови ще більше погіршаться. За прогнозами синоптиків вночі та в першій половині дня 7 лютого значний сніг та мокрий сніг, подекуди посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини", - зазначили у ДСНС.

У коментарях люди пишуть, що вже стикалися з такими "сніговими фонтанами".

"Так, ми на Боржаві якось давно в січні потрапили в шторм з такими фонтанами і туманом, які раптом на нас налетіли! Ледь вибралися", - зазначила користувачка Facebook Ольга Рубан.

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