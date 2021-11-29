Карпати накрив потужний снігопад, температура різко впаде

У Карпатах йде рясний снігопад / Facebook/chornogora.rescue112

У понеділок вранці 29 листопада, в Карпатському регіоні спостерігається рясний снігопад. Через триваючі опади обмежена видимість.

Як повідомляється на сторінці в Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, через снігопади видимість обмежена до 40 метрів.

Рятувальники попередили про те, що незабаром очікується подальше зниження температури повітря.

Зараз Карпати накрили морози до -3 градусів.

Звернемо увагу, що за даними веб-камер, у Карпатських горах схили вкриті снігом.

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"Станом на 07: 45 29.11.2021 на р.Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-східний 8-10 м/с. Температура повітря -3°С. падає сніг", - сказано в повідомленні.

/ Скріншот

Як уточнили в Укргідрометцентрі, в Україні в понеділок, 29 листопада, очікуються значні опади і пориви вітру.

"Вдень 29 листопада в східних і центральних областях сильні дощі, в Карпатському регіоні сильний мокрий сніг і дощ; в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - вказується в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що в понеділок, 29 листопада на всій території України оголошено штормове попередження.

Завтра в східній частині, вдень і в центральних областях значні дощі, в Карпатському регіоні значний мокрий сніг і дощ.

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