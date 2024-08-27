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Колони техніки РФ почали наступ на важливому напрямку: які міста під загрозою

Юрій Берендій
27 серпня 2024, 11:39
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Росіяни наступають на Курахівському напрямку із застосуванням колон бронетехніки, ситуація залишається складною, зазначив військовий 79-ї бригади.
Колони техніки РФ почали наступ на важливому напрямку: які міста під загрозою
РФ застосовує великі колони бронетехніки для наступу на позиції ЗСУ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти активізували наступальні дії із використанням бронетехніки на Курахівському напрямку. Ціль ворога полягає в захопленні 2 стратегічно важливих міст на Донеччині - Курахового та Вугледару. Про це в ефірі телемарафону розповів представник прес-служби 79-ї Окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

Він зазначив, що на Курахівському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень, під час яких російські сили намагалися просунутися в районах Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки.

"Ситуація на Курахівському напрямку залишається складною, напруженою. Росіяни щодня намагаються прорвати оборону, щодня йдуться на штурми", - зазначає військовий.

відео дня

За його словами, позавчора в ході штурмових дій росіяни використовували танки, БМП з десантом, але українські військові дали гідну відсіч, знищивши один танк і три бронемашини. Після цього ворог перейшов до піхотних штурмів, внаслідок яких було ліквідовано дев'ять окупантів і поранено одинадцять.

"Ворог масовано застосовує інколи бронетехніку на нашому напрямку. Якщо ви подивитесь на інші напрямки, де зазвичай відбуваються піхотні штурми або застосовує 1-2 бронемашини, то на нашому напрямку ворог не боїться застосовувати колони російської техніки. Наприклад, минулої п'ятниці було 27 одиниць бронетехніки. Наприкінці липня були великі масовані штурми за участі понад 50 одиниць техніки", - говорить він.

Орест Дрималовський вказує на те, що Курахівський напрямок є надважливим для росіян, адже просування на цій ділянці фронту дозволить дійти до 2 великих та важливих міст на Донеччині - Вугледара та Курахового.

"Ворог рветься до села Костянтинівка, бо саме у цьому селі пролягає траса з Мар'їнки до Вугледара. Вийшовши на цю трасу, ворог зможе рухатися по ній у тил тому угрупованню, яке утримує місто Вугледар", - вказує він.

Він також зауважив, що росіяни щодня здійснюють авіаудари, хоча їхня інтенсивність за останній місяць знизилася.

"Якщо ще минулого місяця це було 4-5-6 авіадарів на день, то сьогодні фіксуємо 1-2-3", - розповів Орест Дрималовський.

Колони техніки РФ почали наступ на важливому напрямку: які міста під загрозою
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Де знаходиться Курахове

Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня.

Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Бої на Курахівському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні сили змогли просунутися вперед на кількох напрямках фронту на Донеччині, зокрема на Покровському, Курахівському та Торецькому напрямках, повідомляє моніторингова група DeepState.

Також росіяни захопили ще один населений пункт на Покровському напрямку.

Українські військові продовжують оборонятися на Покровському напрямку, де ситуація є однією з найскладніших. Президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача було прийнято рішення про відправку додаткових сил у цей регіон.

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