Кличко випустив календар на "2222 рік" з колекцією своїх ляпів

Кличко презентував календар зі своїми крилатими фразами / Фото instagram.com/vitaliyklitschko

Мер Києва Віталій Кличко, який нерідко стає героєм інтренет-мемів, випустив календар з добіркою власних ляпів.

На обкладинці зображений сам столичний міський головта в шкіряній куртці і з мотоциклетним шоломом під рукою. Замість 2022 - го вказано 2222 рік-відсилання до однієї з обмовок мера.

Як відомо, 28 грудня Віталій Кличко привітав українців з "новим 2222 роком".

"З гарним настроєм зустрічаємо Новий 2220 ... 2222 рік", - сказав мер столиці під час привітання.

Календар Кличка на 2222 рік / Фото instagram.com/vitaliyklitschko

Також дизайнери календаря обіграли відомий "вислів" Кличка, що прозвучав ще в листопаді 2013 року в ефірі Шустер Live: "А сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не лише всі, мало хто може це зробити".

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Зокрема, допис мера Києва в Instagram, де повідомляється про вихід календаря, підписано так: "Завжди дивіться в завтрашній день! І в рік теж".

Календар - у вільному доступі, тому скачати його може кожен.

Найвідоміші ляпи Кличка

У 2014 році політик вирішив розповісти про своїх заступників, але не зміг їх порахувати.

"У мене є два заступники, чотири з яких вже місяць лежать в Кабінеті міністрів і не можуть бути прийняті. Чому не знаю".

У тому ж році Кличко звернувся до жителів столиці перед опалювальним сезоном і знову осоромився. Передбачаючи небувале потепління, мер столиці закликав городян готуватися не до снігу, а до землі.

"Кожного з киян я прошу з розумінням до цієї проблеми, і просив би також всіх киян, точно також з особливою складовою звернутися до проблеми теплозбереження, підготовки до землі", - сказав Кличко.

В іншому інтерв'ю боксер і мер дав привід підозрювати наявність у нього надздібностей. На запитання про те, що може об'єднати Україну, Кличко відповів так:

"Хочу звернути увагу всіх. Зустрічався з багатьма міліціонерами, які загинули. З людьми демонстрантами, які загинули. І всі ставлять питання..."

А одного разу міський голова не зміг згадати, де його дружина. За його словами, вона одночасно знаходиться і в Києві, і в Німеччині:

"Вона знаходиться скрізь. Вона знаходиться в Києві. Сьогодні вона полетіла до Німеччини. Вона працює по всьому світу. Взагалі вона знаходиться там, де я".

Варто зазначити, що сам Віталій Кличко з гумором ставиться до своїх обмовок. У листопаді 2020 року він навіть презентував книгу власного авторства під назвою "Хто не чув, той побачить!". У ній зібрано 14 найвідоміших цитат мера.

Як повідомляв Главред, 19 липня 2021 року голова КМДА і легендарний український боксер Віталій Кличко відсвяткував свій 50-й день народження. З цієї нагоди він опублікував біографічний міні-фільм і поділився крутим відеороликом, на кадрах якого показав стрибок з парашута, підкорення гірських вершин і підтягування на турніку.

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