Киянка нахабно "віджала" квартиру померлої сусідки

У Києві жінка привласнила квартиру померлої сусідки / УНІАН

У Києві жінка обманом присвоїла квартиру самотньої 84-річної сусідки. Підозрювана підробила документи, щоб видати себе за племінницю померлої.

Жінка дізналася, що її сусідка, Літня жінка 1937 року народження, померла, і вирішила заволодіти її квартирою шляхом обману і використання свідомо підроблених офіційних документів, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

За даними відомства, підозрювана, знаючи, що сусідка була самотньою, організувала підробку документів, що підтверджують неіснуючі родинні зв'язки, з яких випливало, що вона є племінницею померлої.

читайте такожУкраїнців зобов'яжуть викласти кругленьку суму при купівлі авто або квартири"Документи" зловмисниця подала приватному нотаріусу, який, за твердженням прокуратури, не усвідомлюючи протиправність її дій, відкрив спадкову справу та видав підозрюваній свідоцтво про право на спадщину.

На підставі якого і було зареєстровано право власності на квартиру померлої жінки. Підозрюваній оголошено підозру за СТ.190, ст. 27, ст. 358 Кримінального кодексу України, а на квартиру померлої накладено арешт.

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Раніше ми розповідали, що в Києві адвокат разом зі спільниками приховував муміфіковане тіло померлого пенсіонера. Таким чином шахрай планував заволодіти житлом чоловіка.

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