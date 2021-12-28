Киянка два дні бродила на морозі біля будинку і втратила пам'ять

Пенсіонерку від холоду врятували патрульні.
Київські патрульні помітили блукаючу на морозі бабусю. Літня жінка привернула увагу копів своєю розгубленою поведінкою.
"76-річна жінка розповіла, що дуже замерзла, адже близько двох діб не ночувала вдома. Вона загубилася і забула, де проживає", - сказано в повідомленні поліція.
Патрульні з'ясували, що жінка проживає в будинку по проспекту Маяковського і відвезли її за адресою реєстрації, передавши родичам.
Від медичної допомоги вони відмовилися.
Нагадаємо, під Маріуполем знайшли мертвим чоловіка, який перед цим бігав по голих засніжених вулицях у мороз. Раніше в мережі з'явилося відео, яке зняли самі поліцейські. На кадрах видно, як повністю голий чоловік біжить вздовж дороги.
Також раніше в Херсоні знайшли мертвою 38-річну жінку, яка загадково зникла під час передноворічного корпоративу. Пошуки тривали два дні, при цьому тіло знайшли неподалік від закладу, де відбувалося святкування.
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