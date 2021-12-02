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У Кривому Розі бездомна бабуся спалила величезну ялинку біля міськвиконкому

2 грудня 2021, 11:51

За словами рятувальників, 1 грудня загорілася величезна ялинка в Металургійному районі Кривого Рогу. Літня бездомна принесла стару ковдру і підпалила його.

Ялинка
Момент пожежі / скріншот з відео

У Кривому Розі (Днепропетровсая область) спалахнула величезна ялинка, розташована недалеко від міськради. Про цю пожежу повідомляє пресслужба главку ДСНС по регіону.

За словами рятувальників, 1 грудня загорілася величезна ялинка в Металургійному районі Кривого Рогу.

За словами очевидців, її випадково підпалила жінка, яка під нею перебувала — вона принесла стару ковдру і підпалила його, намагаючись зігрітися. Вогонь перекинувся на дерево і охопив його більшу частину.

Бабуся з місця пожежі зникла.

"Площа загоряння склала 10 квадратних метрів", — повідомили рятувальники.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Кривому Розі всі три легковики були виявлені лежачими на боці після дій невідомого

Автомобілі розташувалися акуратно, немов в порядку доміно. У той же час деякі з перевернутих автомобілів отримали ушкоджень.

Додамо, що учасники інциденту поки невідомі. Обставини, а також особу Халка встановлюють правоохоронці.

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