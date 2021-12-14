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Діагноз поставили в 11 років: у Львові бабуся подарувала онукові шанс на нормальне життя

14 грудня 2021, 13:04

Жінка віддала дитині свою нирку.

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У Львові бабуся пожертвувала свою нирку внучку / Facebook / Oleg Samchuk

У Львові вперше пересадили нирку 15-річному хлопчикові. Орган йому віддала його бабуся.

Це перша операція в першому територіальному медичному об'єднанні Львова, повідомив гендиректор Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук на своїй сторінці в Facebook.

"З хворими нирками хлопець народився, проте діагноз "гломерулонефрит" йому встановили тільки в 11 років. Лікування не допомагало, хвороба прогресувала і нещодавно поставила сім'ю перед вибором: замісна ниркова терапія або трансплантація", - розповів медик.

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Ярославу пересадили нирку від його бабусі / Facebook / Oleg Samchuk

Самчук зазначив, що шанс на якісне життя Ярославу без вагань погодилася дати бабуся Анастасія - нирка онукові ідеально підійшла.

"Трансплантацію наші лікарі провели 7 грудня. Донорський орган запрацював прямо на операційному столі. І онук, і бабуся почувають себе добре. Вітаю колектив з першою вдалою дитячою трансплантацією нирки. Наше завдання: зробити так, щоб кожна дитина, яка має проблеми зі здоров'ям, отримала шанс одужати!",- підсумував медик.

Раніше ми розповідали, що протягом ночі на 24 листопада українські хірурги здійснили шість пересадок органів. Оперували майже одночасно в чотирьох клініках Запоріжжя та Києва. Це стало рекордною кількістю трансплантації за такий короткий період.

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Автор: Сергій Кущ
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новини Львова трансплантація органів пересадка органів
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