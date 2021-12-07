Київ і 8 областей вийшли з "червоної" зони: нові правила карантину

Карантин в Україні / УНІАН

З 7 грудня Київ і вісім областей перейшли в "жовту" зону карантину.

Тепер у цих регіонах діятимуть обмеження для рівня епідемічної небезпеки.

"Жовту" зону карантину за рішенням Державної комісії ТЕБ і НС перейшли:

Київ;

Донецькп;

Дніпропетровськп;

Івано-Франківська;

Луганська;

Львівськп;

Одеськп;

Рівненська;

Херсонська області.

Відтепер у регіонах, які перейшли у "жовту" зону карантину, діятимуть нові правила. Вони стосуватимуться переважно невакцинованих громадян.

У "жовтій" зоні карантину забороняється:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

робота спортзалів, бассейнів;

діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають "жовтий " або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

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У "червоній" зоні карантину продовжують залишатися:

Запорізька,

Сумська,

Миколаївська,

Житомирська,

Київська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Волинська,

Черкаська,

Вінницька області.

Невакцинований - відсторонений від роботи

Нагадаємо, в Україні з 9 грудня цього року набуває чинності наказ МОЗ про розширення переліку організацій, співробітники яких повинні обов'язково зробити щеплення проти коронавірусної інфекції.

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Згідно з документом, крім педагогів і працівників центральних і місцевих органів влади, обов'язковій вакцинації на період дії карантину підлягають співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;

підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Повна вакцинація може складатися з однієї дози однодозної вакцини Janssen і двох доз дводозної вакцини:

Comirnaty/Pfizer,

AstraZeneca/Covishield,

Spikevax/Moderna,

CoronoVac.

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