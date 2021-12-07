Київ і 8 областей вийшли з "червоної" зони: нові правила карантину

Відтепер у регіонах, які перейшли у "жовту" зону карантину, діятимуть нові правила.
З 7 грудня Київ і вісім областей перейшли в "жовту" зону карантину.
Тепер у цих регіонах діятимуть обмеження для рівня епідемічної небезпеки.
"Жовту" зону карантину за рішенням Державної комісії ТЕБ і НС перейшли:
- Київ;
- Донецькп;
- Дніпропетровськп;
- Івано-Франківська;
- Луганська;
- Львівськп;
- Одеськп;
- Рівненська;
- Херсонська області.
Відтепер у регіонах, які перейшли у "жовту" зону карантину, діятимуть нові правила. Вони стосуватимуться переважно невакцинованих громадян.
У "жовтій" зоні карантину забороняється:
- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
- робота спортзалів, бассейнів;
- діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають "жовтий " або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.
У "червоній" зоні карантину продовжують залишатися:
- Запорізька,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Житомирська,
- Київська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Волинська,
- Черкаська,
- Вінницька області.
Невакцинований - відсторонений від роботи
Нагадаємо, в Україні з 9 грудня цього року набуває чинності наказ МОЗ про розширення переліку організацій, співробітники яких повинні обов'язково зробити щеплення проти коронавірусної інфекції.
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Згідно з документом, крім педагогів і працівників центральних і місцевих органів влади, обов'язковій вакцинації на період дії карантину підлягають співробітники:
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- установ, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;
- підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.
Повна вакцинація може складатися з однієї дози однодозної вакцини Janssen і двох доз дводозної вакцини:
- Comirnaty/Pfizer,
- AstraZeneca/Covishield,
- Spikevax/Moderna,
- CoronoVac.
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