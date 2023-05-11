Яких співробітників не можна забронювати від мобілізації: у Генштабі ЗСУ назвали спеціальності

Бронювання від мобілізації в Україні передбачає право підприємствам критичної інфраструктури забронювати до 50% (можливо, і більше) співробітників. Однак у ЗСУ не дозволяють бронювати працівників, у яких є потрібна військам військова спеціальність.
Зокрема, у листі Генерального штабу ЗСУ від 20.04.2023 №300/1/С/3886 наведено список дефіцитних військово-облікових спеціальностей. Якщо у співробітника є така спеціальність, він не підлягає бронюванню, що передбачено повноваженнями Генштабу, пунктом 7 Порядку №14.
Список дефіцитних для армії України військово-облікових спеціальностей
Наказом № 317 передбачено, що не підлягають бронюванню на підприємствах військовозобов'язані та резервісти рядового, сержантського та старшинського складу з наступними спеціальностями:
- 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі",
- 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування",
- 047, 048, 054, 055, 058 "Спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів",
- 065, 070, 071, 072 "Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами",
- 106, 107, 108, 110 "Стрілецькі та розвідувальні спеціальності",
- 113, 117, 118 "Танкові спеціальності",
- 121, 122, 123, 124, 125, 126 "Спеціальності бойових машин і бронетранспортерів",
- 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Спеціальності артилерії",
- 178, 183, 184 "Інженерні спеціальності",
- 210, 216 "Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб",
- 220, 221, 223, 225 "Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів",
- -233, 234 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння",
- 245, 248, 250, 251 "Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів",
- 260, 261, 262, 265, 267 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання",
- 307 "Загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти",
- 320, 323, 326 "Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння",
- 340 "Спеціальності гідроакустичної техніки",
- 379, 381, 382, 383 "Підводно-технічні спеціальності",
- 403 "Спеціальності проводового зв'язку",
- 420 "Спеціальності радіо- та супутникового зв'язку",
- 460 "Спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку",
- 474 "Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах",
- 500, 501, 502, 503, 507 "Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказання",
- 525, 527, 528, 530, 531 "Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів",
- 538, 543, 544 "Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю",
- 549, 550, 554 "Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними",
- 569 "Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення".
Серед офіцерів не підлягають бронюванню громадяни з такими групами ВОС – 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52 53, 54, 70, 90 (спеціальності визначені Наказом № 412).
Однак існують і винятки. У групі 06 Генеральний штаб вважає дефіцитними наступні військово-облікові спеціальності – 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510.
У групі 46 дефіцитними названі офіцерські військово-облікові спеціальності: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202.
Бронювання від мобілізації в Україні
Кабінет міністрів України допрацював процедуру бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації у воєнний час. Постанова уряду Про внесення змін до порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану від 28 квітня 2023 року №400 набула чинності 2 травня.
Влада визначила терміни бронювання військовозобов'язаних.
Вся процедура повинна проходити в чотири етапи, кожен з яких не повинен займати більше 5 робочих днів.
Йде подача списків військовозобов'язаних в Генштаб (СБУ, Службу зовнішньої розвідки), після чого узгодження списків і подача Генштабом ЗСУ (СБУ, СЗР) до Мінекономіки, далі ухвалення Міністерством економіки рішення про бронювання і зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік в ТЦК. Кожен з етапів не повинен займати більше 5 робочих днів.
Всього бронювання повинно оформлятися в термін до 25 робочих днів.
Забронювати своїх співробітників можуть органи державного та місцевого самоврядування та підприємства критичної інфраструктури.
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