Яких співробітників не можна забронювати від мобілізації: у Генштабі ЗСУ назвали спеціальності

Підприємства критичної інфраструктури в Україні мають право забронювати частину своїх співробітників, у яких немає дефіцитних військових спеціальностей.

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Генштаб назвав низку дефіцитних для армії України військових спеціальностей, з якими не бронюють / Генштаб ЗСУ

Бронювання від мобілізації в Україні передбачає право підприємствам критичної інфраструктури забронювати до 50% (можливо, і більше) співробітників. Однак у ЗСУ не дозволяють бронювати працівників, у яких є потрібна військам військова спеціальність.

Зокрема, у листі Генерального штабу ЗСУ від 20.04.2023 №300/1/С/3886 наведено список дефіцитних військово-облікових спеціальностей. Якщо у співробітника є така спеціальність, він не підлягає бронюванню, що передбачено повноваженнями Генштабу, пунктом 7 Порядку №14.

Список дефіцитних для армії України військово-облікових спеціальностей

Наказом № 317 передбачено, що не підлягають бронюванню на підприємствах військовозобов'язані та резервісти рядового, сержантського та старшинського складу з наступними спеціальностями:

відео дня

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі",

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування",

047, 048, 054, 055, 058 "Спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів",

065, 070, 071, 072 "Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами",

106, 107, 108, 110 "Стрілецькі та розвідувальні спеціальності",

113, 117, 118 "Танкові спеціальності",

121, 122, 123, 124, 125, 126 "Спеціальності бойових машин і бронетранспортерів",

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Спеціальності артилерії",

178, 183, 184 "Інженерні спеціальності",

210, 216 "Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб",

220, 221, 223, 225 "Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів",

-233, 234 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння",

245, 248, 250, 251 "Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів",

260, 261, 262, 265, 267 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання",

307 "Загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти",

320, 323, 326 "Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння",

340 "Спеціальності гідроакустичної техніки",

379, 381, 382, 383 "Підводно-технічні спеціальності",

403 "Спеціальності проводового зв'язку",

420 "Спеціальності радіо- та супутникового зв'язку",

460 "Спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку",

474 "Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах",

500, 501, 502, 503, 507 "Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказання",

525, 527, 528, 530, 531 "Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів",

538, 543, 544 "Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю",

549, 550, 554 "Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними",

569 "Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення".

Серед офіцерів не підлягають бронюванню громадяни з такими групами ВОС – 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52 53, 54, 70, 90 (спеціальності визначені Наказом № 412).

Однак існують і винятки. У групі 06 Генеральний штаб вважає дефіцитними наступні військово-облікові спеціальності – 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510.

У групі 46 дефіцитними названі офіцерські військово-облікові спеціальності: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202.

Бронювання від мобілізації в Україні

Кабінет міністрів України допрацював процедуру бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації у воєнний час. Постанова уряду Про внесення змін до порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану від 28 квітня 2023 року №400 набула чинності 2 травня.

Влада визначила терміни бронювання військовозобов'язаних.

Вся процедура повинна проходити в чотири етапи, кожен з яких не повинен займати більше 5 робочих днів.

Йде подача списків військовозобов'язаних в Генштаб (СБУ, Службу зовнішньої розвідки), після чого узгодження списків і подача Генштабом ЗСУ (СБУ, СЗР) до Мінекономіки, далі ухвалення Міністерством економіки рішення про бронювання і зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік в ТЦК. Кожен з етапів не повинен займати більше 5 робочих днів.

Всього бронювання повинно оформлятися в термін до 25 робочих днів.

Забронювати своїх співробітників можуть органи державного та місцевого самоврядування та підприємства критичної інфраструктури.

Дивіться відео, як в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

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