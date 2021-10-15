Як з голки: в Україні з'явилося абсолютно "нове село"

Нове село вже в Україні / ОП

На Луганщині в рамках експерименту створили "нове село". Населений пункт Шульгинка став пілотним у програмі з розвитку населених пунктів.

Про це в п'ятницю, 15 жовтня, йдеться в сюжеті ТСН.

Село просто не впізнати. Тепер там є сквер, дитячий майданчик, бібліотека, освітній центр і навіть кінотеатр. Причому, все це - в сучасних і комфортабельних будівлях, в які може потрапити кожен охочий.

З інфраструктури в Шульгинці є пошта, магазини, сучасне відділення поліції і Центр надання адміністративних послуг. Все це спорудили за рахунок спонсорів та міжнародної підтримки.

Для забезпечення електроенергією соціальних установ встановлені сонячні батареї і лавочки з функцією підзарядки гаджетів.

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Тим часом, в офісі президента заінтригували, що такого роду об'єкти з'являться в безлічі інших регіонів України.

За словами президента України Володимира Зеленського, їх буде більше тисячі. Зокрема, в 11 сільських громадах Луганської області, 21 громаді Донецької області, 38 у Херсонській області, тобто в громадах, розташованих уздовж лінії зіткнення на Донбасі та на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом, а потім - і по всій Україні.

"Українські села повинні бути комфортними. Тільки так можна утримати в них населення", - сказав глава держави, який особисто приїхав на огляд українського села 21 століття.

Нагадаємо, жителі села Верхня Сироватка в Сумській області придумали оригінальний заробіток для розвитку місцевої музейної кімнати. Вони почали продавати незвичайні сувеніри-повітря Батьківщини. У консервних банках закатане повітря села.