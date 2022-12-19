Грав розвідника 'тіктокерів': ЗСУ майстерно 'демілітаризували' головного героя фільму 'Ванька'

На війну проти України загарбник пішов добровільно. Ліквідовали окупанта 15 грудня на Донеччині.

ЗСУ ліквідували головного героя фільму "Ванька" / OSINT Georgia

Збройні сили України вправно ліквідували російського окупанта, який грав головного героя у фільмі "Ванька". Загарбник грав розвідника у складі підрозділу "Ахмад-Захід".

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, 48-річний російський актор Євген Колясников з провінційного міста Зарічний (Свердловська область) "грав роль розвідника" у складі філії Тік-Ток військ у групі "Ахмад-Захід" з позивним "Уран".

На війну проти України загарбник пішов добровільно. Ліквідовали окупанта 15 грудня у селі Мар'янівка Донецької області. Куля окупанту влучила прямо в серце. Додому повернувся у чорному пакеті.

Вдова росіянина Олена Коляснікова-Кузьмичова також зіграла разом із чоловіком у фільмі "Ванька" кіностудії "Юніор".

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували вчителя російської православної гімназії Олександра Сухорукова. Загарбник воював проти України в лавах приватної військової компанії "Вагнер". За вбивства українців загарбник був удостоєний російських державних нагород.

Також повідомлялося, що на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

Окрім того, українські військові ліквідували російського окупанта Ігоря Кононенка – колишнього депутата обласної думи із Саратова в РФ. 59-річний загарбник помер біля Кремінної Луганської області.

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