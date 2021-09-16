"Громадянство країни-агресора": українців з паспортами РФ мають намір обмежити у виборчих правах

Законопроект про легалізацію подвійного громадянства знаходиться на розгляді у Верховній Раді.
В Україні планують легалізувати подвійне громадянство. Заради нацбезпеки під час окупації Росією українських територій, громадянам з паспортами РФ можуть обмежити певні виборчі права.
Як повідомив народний депутат Олег Дунда в ефірі Апостроф TV, українцям з паспортами РФ планується заборонити обиратися і бути обраними, а також займати державні посади.
Дунда зазначив, що в законопроекті про легалізацію подвійного громадянства поданим ним з колегами на розгляд Верховній Раді, вже міститься подібна норма.
"Ми з колегами пропонуємо на час окупації обмежити виборче право українських громадян, які додатково мають громадянство країни-агресора", — сказав він.
Тільки не з Росією
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею введення подвійного громадянства в Україні. Як пояснив глава уряду - це ознака цивілізованої країни. Під час прес-конференції у вівторок, 14 вересня, Шмигаль зазначив, що подвійного громадянства не буде з РФ.
Також повідомляло, що президент Володимир Зеленський заявив, що виступає за подвійне громадянство в Україні, а українські парламентарі розглядають це питання. Однак поки це питання складне через примусову паспортизацію жителів окупованих територій Росією.