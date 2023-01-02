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"Рік, який увійшов в історію": Залужний підбив підсумки 2022-го і назвав 8 висновків та досягнень

2 січня 2023, 18:38
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що цей рік був трагічним і героїчним водночас, і він відобразиться на світовій історії.
Валерий Залужный, украинские военные, ВСУ
Залужний підбив підсумки трагічного і героїчного 2022-го/ Офіс президента України, 59-а ОМПБр Якова Гандзюка

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підбив підсумки 2022 року. Він наголосив, що цей рік був трагічним і героїчним водночас, і він змінив усіх нас.

2022-й рік увійде у світову історію. Про це Залужний написав у Facebook.

"Деякі підсумки трагічного і героїчного 2022 року. Року, що назавжди змінив нас, наше сьогодення і майбутнє. Року, який увійшов у світову історію. Під іменем України та її Збройних сил", – зазначає він.

Висновки з минулого року Залужний виклав у восьми основних пунктах. Він розповів про досягнення української армії та українців загалом, скільки територій вдалося звільнити від окупантів, як допомогла Україні підтримка інших держав тощо.

1. Українські воїни звільнили від загарбників 40% територій, які були окуповані після 24 лютого 2022 року. Загалом було звільнено 28% від усіх окупованих Росією українських територій.

Ділянка, на якій Україна продовжує стримувати ворога, становить 3 тис. 786 км суходолом. У тому числі активна лінія фронту з окупантами становить 1 тис. 500 км.

2. ЗСУ знищили понад 100 тисяч особового складу армії РФ упродовж року. Також за це час було знищено:

  • 3 тисячі танків,
  • 6 тисяч бронемашин,
  • 2 тисячі артилерійських систем,
  • 420 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ),
  • близько 300 літаків,
  • 270 гвинтокрилів ворога тощо.

3. Держави-партнери допомогли підготувати за 2022 рік понад 20 тисяч українських військовослужбовців. Загалом українських військових допомагають навчати 17 країн Європи.

4. Понад 600 тисяч цивільних було евакуйовано за рік з районів, де ведуться бойові дії.

5. Україна отримала від країн-партнерів потрібну зброю.

6. Низка країн світу допомагають Україні в лікуванні та реабілітації важкопоранених військових. Так, від початку повномасштабної війни понад 1000 бійців відправили лікуватися до 12 країн світу.

7. За рік велику площу території було очищено від вибухонебезпечних предметів. Так, від них очистили:

  • 1 тис. 346,22 гектарів територій місцевості,
  • 21,18 гектарів лісових масивів,
  • 134,66 км ліній електропередач,
  • 39 км газопроводів,
  • 182,1 км доріг,
  • 165,2 тис. м кв. будівель

Загалом було знищено 41,8 тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів.

8. Було вручено нагороди майже 29 тисячам військових, зокрема звання "Герої України" присвоєно 160 військовослужбовцям.

Нагадаємо, постійний представник Польщі в Організації Об’єднаних Націй Кшиштоф Щерський розповів, як засадити диктатора РФ за ґрати. Він наголосив, що якщо Захід намагатиметься зберегти обличчя диктатору РФ, це стане останнім цвяхом у труну повоєнного порядку.

Раніше російський політолог Іван Преображенський зазначав, що Путіна у 2023 році спіткає нова проблема. Хоч загалом росіяни продовжать мовчки підкорятися путінському режиму і смиренно переноситимуть наслідки санкцій, на главу Кремля все більше "нападатимуть" матері, дружини та інші рідні російських окупантів, які загинули на війні проти України. І він може запустити проти них репресії.

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