Фітнес дорогою на роботу: пасажирам київського трамвая довелося зіштовхувати з колії авто

У Києві пасажирам трамвая довелося зіштовхувати з колії автомобіль / Київ Оперативний

У Києві пасажирам трамвая довелося самостійно зіштовхувати з колії легковий автомобіль, який перегородив шлях для руху транспорту.

Подія сталася на вулиці Василенка неподалік від станції метро Берестейська. Відео інциденту було оприлюднене на Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Через неправильно припарковане авто, яке стояло впритул до колії, трамвай №15 не міг продовжувати свій рух. Пасажири вирішили не чекати горе-водія, а взяти ситуацію у свої руки.

З відео видно, що понад десяток пасажирів вийшли з трамвая і намагалися самостійно відсунути червоний Ford із колії. Допомогти намагалися навіть пенсіонери і жінки.

Чим закінчилася подія – поки не відомо. А от люди у мережі вибухнули негативними коментарями у бік недалекоглядного водія автомобіля – на нього посипалося багато критики. Так, коментуючи відео, люди радили пасажирам не відштовхувати, а просто перекинути авто, і жартували про те, що в ціну проїзду у трамваї включене заняття фітнесом.

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Нагадаємо, раніше у Києві трамвай переїхав жінку, яка перебігала через колії. Жінка у віці 50-55 років виходила з магазину на Кирилівській, 160, і стала переходити дорогу прямо через колії, не дивлячись на всі боки.

Також нещодавно у столиці України вантажний автобус врізався в трамвай з пасажирами. Після цього рух зупинився, і за заблокованим трамваєм стала на коліях утворюватися "черга". Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

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