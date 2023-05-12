Фінал війни може пришвидшитись, а втрати ЗСУ – суттєво зменшитись: Подоляк здивував подробицями

Радник керівника ОП підкреслив, що на цьому етапі війни далекобійна ракета з дальністю понад 150 кілометрів – це вкрай важливий інструмент.

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Подоляк заявив, що фінал війни може суттєво пришвидшитись / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

Західні партнери продовжують надавати Україні усе необхідне озброєння для протистояння країні-агресорці Росії. Так, нещодавно стало відомо, що українська армія отримає від Великої Британії далекобійні ракет Storm Shadow, які вирішать багато ключових завдань.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу, на цьому етапі війни далекобійна ракета з дальністю понад 150 кілометрів – це вкрай важливий інструмент, який вирішує 3 ключових завдання:

суттєво пришвидшує фінал війни;

суттєво зменшує боєздатність Росії на дуже великий відсоток – стратегічні склади росіян будуть знищені;

суттєво мінімізує втрати України.

"Відтак, далекобійні ракети – це дуже важливий інструмент, якщо ми хочемо перейти з цього етапу війни у її фіналізацію виключно на умовах України. Бо будь-які інші умови, навіть частково компромісні, означатимуть перенесення війни на наступний етап", - зауважив Подоляк.

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Радник керівника Офісу президента підкреслив, що Росія обов'язково "зробить роботу над помилками" і буде підготовленішою.

"Тобто сьогодні історичний момент, коли можна поставити крапку в такому типі російської державності", - додав він.

Британія поставить Україні далекобійні ракети Storm Shadow

Журналісти CNN у четвер, 11 травня, з посиланням на власні джерела повідомили про передачу Великобританією Україні далекобійних ракет Storm Shadow, які стануть в нагоді під час контрнаступу ЗСУ. Україна гарантувала Британії, що ракети не застосовуватимуться по території агресора Росії.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес підтвердив, що Лондон передає Києву ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. Британський міністр акцентував увагу на здатності ЗСУ проводити грамотні операції і вважає, що ракети допоможуть українським військам звільнити свої території від окупантів РФ.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро опублікував карту, на якій можна побачити, що ракети Storm Shadow, дальність пуску яких до 300 км, можуть вражати цілі в окупованому Криму (в тому числі, і Кримський міст, - ред.), на території Росії і в Білорусі. За словами Массаро, таке озброєння допоможе досягти перемог на фронті.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як ЗСУ ракетами Storm Shadow знищать Чорноморський флот РФ:

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