Ейдман розкрив, заради чого насправді в Україні загинуло півмільйона росіян

Військовий експерт вважає, що російський диктатор Путін хоче з цих людей створити нову російську еліту, але успіху не буде.

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Які втрати Росії на війні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ОК "Захід"

В інтерв'ю Главреду соціолог, публіцист, автор книжок Ігор Ейдман розповів, заради чого в Україні загинуло півмільйона росіян.

"Даремно. Ба більше, перед загибеллю вони ще й замазали себе невинною кров'ю українського народу, який вони люблять називати "братнім". Вони вчинили огидну зраду і злочин проти України, після чого безславно закінчили свої дні", - наголосив Ейдман.

Він також зазначив, що в Росії не буде ніякого культу героїв. Це буде презирлива війна.

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"Ті, хто її розв'язав, будуть прокляті, зокрема і в самій Росії. А ті, хто в ній брав участь, не отримають навіть найменшого авторитету і поваги", - зазначив експерт.

Військовий експерт вважає, що російський диктатор Путін хоче з цих людей створити нову російську еліту. Однак, Ейдман вважає, що низька ймовірність цьогою

"Це чергова маячня, тому що для цієї війни Росія набирає найбільший шлак, людей із соціального дна, кримінальників із таборів та інших. Такі не те що елітою не стають, вони, повернувшись у Росію з війни, починають скоювати нові криваві й насильницькі злочини. Потім вони знову вирушають воювати, після чого, якщо пощастить, знову повертаються і вбивають у Росії. Так Путін створює кругообіг убивств", - зазначив він.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Нагадаємо, що РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині. Окупанти від початку поточної доби не проводять активних дій на Харківському напрямку - вони намагаються закріпитися на зайнятих рубежах і перегруповуються.

Генштаб назвав втрати РФ на Харківщині. У Генеральному штабі ЗСУ відзначили, що ситуація на Харківському напрямку залишається під контролем Сил оборони, за останню добу відбулось 4 бойові зіткнення.

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