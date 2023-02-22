"Це явне психічне відхилення": в ОП "відправили" росіян до психіатра після збіговиська в "Лужниках"

Колись з росіянами доведеться працювати психіатрам, впевнений Подоляк.

У Зеленського жорстко відповіли на збіговисько з Путіним у "Лужниках"/ Офіс президента України, скрін

"Святкування" роковин повномасштабного вторгнення в Україну, яке влаштував російський диктатор Володимир Путін в Москві на стадіоні у "Лужниках" 22 лютого – це прояв психічного відхилення.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter. Він наголосив, що святкувати річницю масового геноциду українців можуть лише психічно неврівноважені особи.

При цьому радник голови ОП висловив впевненість, що колись російське суспільство стане об’єктом для психомедичних досліджень.

відео дня

"Безумовно, після війни Рф і російське суспільство обов’язково стануть об’єктом для психомедичних досліджень. Бо зібрати десятки тисяч людей на стадіоні для демонстративного святкування річниці масового геноциду українців – це явне психічне відхилення", – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, в країні-агресорці РФ на стадіоні "Лужники" влаштували збіговисько під виглядом "святкового концерту". Таким чином в РФ хотіли "відсвяткувати" роковини вторгнення в Україну.

При цьому Путін зганьбився під час свого виступу в "Лужниках". Після гімну Росії на цьому шабаші Путін запропонував прокричати ура "за єдність російського народу", але росіяни його проігнорували. Крім цього, Путін на пропагандистському Заході заявив, що "Росія – це сім'я "і згадав "Отче наш".

Також на російському шабаші в Лужниках, де виступили прокремлівські артисти і Путін, заспівали пісню "Пливе кача" українською мовою. Пісня росіян Акіма Апачева і Дар'ї Фрей називається так само, як українська народна пісня, але була зіпсована варіантом виконання і своєю суттю.

Читайте також: