"Це сигнали для Трампа": екс-міністр прокоментував гучну заяву Зеленського

У Києві намагаються не розлютити Трампа, який неодноразово обіцяв швидко закінчити російсько-українську війну.

https://glavred.net/ukraine/eto-signaly-dlya-trampa-eks-ministr-prokommentiroval-gromkoe-zayavlenie-zelenskogo-10618841.html Посилання скопійоване

Кулеба прокоментував слова Зеленського / Колаж: Главред, фото УНИАН

Ключові тези:

Зеленський "посилає" сигнали для Трампа

Новообраний президент США прагне швидко закінчити війну в Україну

Екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що слова президента України Володимира Зеленського про можливість вступу до НАТО без окупованих територій були сигналом для новообраного президента США Дональда Трампа. Про це він сказав у коментарі для Politico.

На думку Кулеби, у Києві намагаються не розлютити Трампа, який неодноразово обіцяв швидко закінчити російсько-українську війну. Саме тому, мовляв, Зеленський послідовно наголошує на важливості дипломатичних рішень.

відео дня

"Послухайте його (Зеленського — ред.) нещодавні інтерв'ю, в яких він говорить, що "ми повинні шукати дипломатичні рішення", "ми повинні повернути Крим дипломатичним шляхом", "ми недостатньо сильні, щоб відновити кордони 1991 року". Це все меседжі для Трампа", — вважає колишній міністр.

Він також заявив, що Трамп почне діяти швидко для розв’язання війни, але насправді ні Зеленський, ні Путін не зацікавлені в цьому, бо вважають, що цього досягнуть коштом їхніх поступок.

"Путін твердо вірить, що він близький до отримання всього. То навіщо йому погоджуватися на щось? Друга проблема полягає в тому, що якщо уважно послухати Путіна, він каже, що готовий до припинення вогню, але не такого, яке буде використано для озброєння України. Його вимогами будуть не тільки територіальні поступки і відсутність членства в НАТО, а й фактично відсутність української армії. І це підірве всю ідею гарантій безпеки", – додав Кулеба.

Заяви Зеленського - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова домовлятися про припинення вогню і зупинку "гарячої" фази війни. Допомогти прийти до цього може НАТО. У запрошенні від Альянсу мають бути зафіксовані міжнародно визнані кордони України.

Як писав Главред з посиланням на Зеленського, війна в Україні може завершитися наступного року. Проте це залежить від волі та рішень інших лідерів. Глава держави вкотре вказав на дипломатичні шляхи для завершення війни.

Нещодавно глава держави зазначив, що Україна просила партнерів оснастити 10 військових бригад для протистояння країні-агресорці Росії, проте Захід повністю укомплектував лише дві з половиною бригади. Зеленський наголосив, що проблема України полягає саме в оснащенні військових зброєю і технікою, а не в кількості наявних військ.

Читайте також:

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред