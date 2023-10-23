"Це дуже небезпечно": Данілов попередив про загрозу проросійських сил в Україні

Олексій Данілов попередив про небезпеку, яку несуть проросійські сили в Україні. Він зазначив, шо план Кремля полягає в дестабілізації ситуації в нашій державі.

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Данілов попередив про загрозу проросійських сил в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Росії важко досягти військової перемоги, тому вона використовує свої ресурси для того, щоб зсередини підірвати здатність нашої держави до боротьби. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Панюта.Підсумки".

"російська федерація не має спроможності вибороти нас військовим шляхом і тому вона зараз підіймає все, що у них є в запасниках для того, щоб зробити ситуацію з внутрішньої стабілізації. Це дуже небезпечна ситуація. Ми не усвідомлюємо рівень небезпеки, які несуть ці речі, які сьогодні лунають з вуст представників рф…. Коли мова йде, що треба повертати російську мову, треба розмовляти російською, домовлятися з росіянами чи відмовлятися від кордонів 1991 року - зараз усі наративи є вкрай небезпечними", - заявив Данілов.

Він також зазначив, що після значної кількості жертв та досягнення незалежності українцями, впровадження таких наративів стає вкрай ризикованим для внутрішньої стабільності країни. Данілов також підкреслив, що українська влада ретельно відслідковує всі подібні процеси.

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"Для України - це виклик. І треба давати відповідь. Якщо не будемо давати відповідь, то майте на увазі - ситуація 10 та 13 року, коли дізнались, що у нас в органах влади є представники рф - я не хочу, щоб у нас таке повторювалось. А у нас таке може, на жаль, статися", - зауважив Секретар РНБО.

Інші заяви Данілова

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що українці не забудуть народних депутатів, які у першому читанні не віддали свій голос за законопроєкт, який дозволяє заборонити УПЦ МП.

Водночас, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував пропозиції щодо припинення вогню в Україні за посередництва Китаю. За його словами, Україна не сяде за стіл переговорів, доки російські війська не покинуть окуповані території.

Він також зазначив, що Україна продовжуватиме отримувати американські далекобійні ракети ATACMS і застосовуватиме їх, доки не звільнить свої території. Окупанти агресора Росії відчують наслідки таких ударів. ЗСУ можуть бити цими ракетами лише по окупованих територіях.

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