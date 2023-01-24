Є два шляхи зупинки агресії Путіна, другий ефективніший, але Захід обрав військовий – Жданов

Можна було б задушити Росію санкціями, проте Захід обрав військовий шлях, маючи на це свої причини, каже експерт.

Захід хоче відібрати в РФ ядерну зброю, зазначає Жданов/ 93 ОМБр Холодний Яр, Главред

Є два шляхи зупинки агресії російського диктатора Володимира Путіна – військовий і санкційний. Захід міг би зупинити РФ санкціями, проте не робить цього, тому що хоче військового розгрому Росії.

Західні держави хочуть вибити країну-агресорку РФ зі світової арени. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю "Обозревателю".

"Більш ефективним і гуманним способом, звичайно, було б задушити Росію санкціями, що Захід може зробити. Але, на жаль, Захід обрав військовий шлях. Їм потрібний військовий розгром Росії, щоб вибити її зі світової арени… На жаль, саме такий шлях призначений нашими партнерами. Хоча справді, можна було б вчинити з Росією як із Іраном – заморозити виплати за енергоносії. Тоді вони здулися б набагато швидше. Але сьогодні нам доводиться протистояти їм", – каже експерт.

Однією з цілей військового розгрому Росії може бути бажання Заходу, зокрема США, позбавити РФ ядерної зброї або взяти її під жорсткий контроль. Адже якщо країна-агресорка і далі володітиме ядерною зброєю, то навіть після поразки у війні вона зможе знову стати на військові рейки і загрожувати світу наступною війною. За допомогою ядерної палиці РФ намагатиметься знову повернутися в геополітику, каже Жданов.

Тому Захід намагається втілити у життя свій план з позбавлення Росії ядерної зброї. Вони чекають, поки Україна знищить військовий потенціал РФ, який та виставила на полі бою. Коли Путін залишиться біля розбитого корита і захищатися йому вже не буде чим, йому доведеться йти на переговори із Заходом.

"Розуміючи, що вони (росіяни – ред.) більше не мають можливості захищатися, природно, вони підуть на переговорний процес. Звичайно, ці переговори з боку Заходу будуть з позиції сили. Умови на них диктуватиме Захід. Однією з умов зняття санкцій з Росії вони можуть виставити умову передачі ядерного озброєння під контроль МАГАТЕ з його подальшим вивезенням та утилізацією", – зазначає Жданов.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що країна-агресорка РФ може здійснити наступальні дії у найближчі місяці, зокрема, навесні 2023 року.

Нагадаємо, раніше генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що російські окупанти можуть знову спробувати перейти в наступ у Харківській області. Разом з тим він не виключив, що в лютому і в березні будуть розвиватися активні бойові дії в Луганській і Донецькій областях.

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