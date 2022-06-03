УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Є два фактори": військовий експерт пояснив, навіщо росіяни тягнуть в Україну старі радянські танки

3 червня 2022, 03:50

Окупанти зняли з консервації і перекинули на південь України старі танки Т-62. Як каже експерт, для такої поведінки окупантів є два пояснення.

Танк
Військовий експерт пояснив, навіщо росіяни тягнуть в Україну старі радянські танки / ua.depositphotos.com і ua-defence

Російські окупанти буквально пару тижнів тому перекинули на Херсонщину дуже старі радянські танки Т-62 (які відправили на щільну консервацію ще до розпаду СРСР в 1991 році). Як каже в коментарі "24 каналу" військовий фахівець Олександр Мусієнко, у даній тактиці агресорів є мінімум два фактори.

Як розповів фахівець, по-перше, після 24 лютого, дня старту армійської агресії Росії проти України, ЗСУ вивели з ладу масу російської військової техніки.

Друга причина - в південних регіонах України російські окупанти закінчили першу, а зараз роблять і другу, і відразу третю лінію оборони. І саме тому танки Т-62, хоч і абсолютно застарілі, можуть стати в нагоді російським для дрібних військових цілей.

"Вони їх можуть просто використовувати для оборони, фактично прикопуючи, роблячи з них такі стаціонарні гармати, які будуть прикривати той чи інший напрямок або об'єкт", – говорить Мусієнко.

Військовий фахівець коментує-такий стан речей може стати особливим фактором для окупантів (оскільки ті зможуть посилити зброєю на будь-якому напрямку оборони). Але, каже Мусієнко, навіть коли російські окупанти прикопають в землю всі свої танки Т-62, то це аж ніяк не означає, що ті відразу миттєво отримають невразливість для українських снарядів.

читайте такожВійськовий експерт спрогнозував, на скільки часу росіянам вистачить крилатих ракет

Нагадаємо, як раніше стало відомо з повідомлення проекту InformNapalm, після того як ЗСУ завдали величезних втрат у броньованій техніці окупантам, то їх командуванню окупантів довелося швидко знімати з щільної консервації і відправляти на південні ділянки фронка вкрай старі танки-T-62 (зі складів ще радянської армії).

Повідомлялося, що всю таку розконсервовану техніку відправили заради перекомплектації 150-ї мотострілецької дивізії російських військ.

Нібито це військове з'єднання під час боїв з ЗСУ і зазнало найбільших втрат в техніці.

До того повідомлялося, що українські бійці за 24 години знищили на півдні країни як мінімум 36 російських окупантів, три танки моделі Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" і автомобілі.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
танки новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:10

Буде заливати: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні

03:50

"Є два фактори": військовий експерт пояснив, навіщо росіяни тягнуть в Україну старі радянські танки

03:15

"Собчак - лялька Путіна, Дудь - лагідна пропаганда": Суханов пояснив, чому не вірить опозиції в РФ

03:10

Найсмачніший і дуже легкий вітамінний салат, який моментально зміцнить здоров'я: простий рецептВідео

02:37

"Війна закінчиться перемогою України": Касьянов перелічив фактори, які наближають тріумф ЗСУВідео

Реклама
02:05

День ангела Костянтина 2022 - картинки, привітання і душевні листівки імениннику

00:51

Прикмети на 3 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:36

"Я помолюся за перемогу": Лобода випустила пісню українською мовою "Молитва", присвячену війні

00:18

У Туреччині скасували концерт української зрадниці, яка співала "переможні" пісні в Маріуполі

02 червня, четвер
23:54

Путін лікується від запущеної стадії раку - Newsweek

23:53

Ще одна пара телеведучих заговорила про поповнення в родині

23:26

Молодший не впізнає тата: Горбунов емоційно розповів про розлуку з синами

23:26

Російські продюсери продовжують істерити: в РФ знову порахували, скільки заробляла Лобода

23:09

Війна між РФ і Україною закінчиться за столом переговорів - генсек НАТО

22:55

"Я гідна свого титулу королеви": новоспечена місіс Крим відповіла на хейт

22:53

Коли ЗСУ перейдуть у наступ: військовий експерт назвав терміниВідео

22:36

"Довелося відтягувати": Хливнюк розповів, як носив мертві тіла закатованих росіянами українців

22:33

Поранені двоє дітей та їхня мама: рашисти вдарили ракетами по ДніпропетровщиніВідео

22:08

"Просто гнів": рашисти вигадали для жителів Маріуполя нове знущанняВідео

22:08

Понад 200 убитих і знищена вся техніка: ЗСУ потужно вдарили по окупантам під ХерсономВідео

Реклама
22:07

У ЄС "розкол" через шостий пакет санкцій проти РФ, а сьомого швидко чекати не треба-Bloomberg

21:50

Російські війська несуть великі втрати: Арестович про ситуацію в СєвєродонецькуВідео

21:15

Для захисту своїх будинків в українців має бути зброя - МВСВідео

21:07

"Нехай згорять у пеклі": у РФ влаштували справжню істерику через перемогу збірної УкраїниВідео

21:00

Зрозуміли - буде трибунал: правозахисник пояснив, чому Путін і Шойгу не підписують військові накази

20:39

Сотні загиблих і поранених: Зеленський назвав щоденні втрати на ДонбасіВідео

20:38

"Вся Україна потрапила в один великий котел": військовий експерт розповів про втрати на війніВідео

20:38

"Історичний момент": Німеччина підтримала надання Україні статусу кандидата на членство в ЄСВідео

20:25

Навіщо потрібно нарощувати поставки зброї в Україну: відповідь Зеленського

20:24

Погроз Росії вже ніхто не боїться: чому за Росію не стане воювати навіть ЛукашенкоПогляд

20:22

Оточення Путіна, міністри і Марія Захарова: США вдарили новими санкціямиВідео

20:14

У США анонсували новий пакет військової допомоги та заговорили про бойові БПЛА для ЗСУВідео

20:10

Прикмети на 4 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:51

"Спецоперація провалилася": Гіркін плачеться, що над армією РФ сміються в УкраїніВідео

19:42

Вантаж 200 поїхав: ЗСУ за два дні відправили пачками окупантів в пеклоВідео

19:26

ЗСУ змусили рашистів перейти до непідготовленої оборони під Кривим Рогом - Генштаб

19:25

Окупанти РФ перекидають нові резерви: пішли на штурм на трьох напрямкахВідео

19:19

Олег Жданов. Яка ймовірність створення блоку Франції та Німеччини з РосієюВідеоблоги

19:00

В Україні різко підскочили ціни на цибулю: в чому причинаВідео

19:00

"А як там зять?": Ольга Сумська нарвалася на критику через чоловіка дочки з МосквиВідео

Реклама
18:53

Рашистів "мочать і рвуть" у пастці: в ОП розкрили хитрість ЗСУ в СєвєродонецькуВідео

18:53

Повня у червні 2022: чого потрібно уникати, щоб не накликати бідуВідео

18:33

"Західна зброя робить українців щасливими": у Зеленського яскраво відповіли Пєскову

18:31

У США розповіли про HIMARS для України: ЗСУ самі вирішать - куди та на яку відстань стрілятиВідео

18:26

Путін наказав закрити рота: ЗМІ заборонили писати про 100 днів війни проти УкраїниВідео

18:12

США вдарили потужними санкціями по оточенню Путіна і його олігархамВідео

18:06

ЗСУ дістануть окупантів на Зміїному: що дадуть Україні поставки HIMARSПогляд

18:04

"Невірно витлумачено": росіянка Фандера, яка вивісила український прапор, поспішила виправдатися

18:03

Роскомнагляд блокує VPN-сервіси, зачищаючи Інтернет в Росії

17:59

Дантес вперше назвав причину розлучення з ДорофєєвоюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти