"Є два фактори": військовий експерт пояснив, навіщо росіяни тягнуть в Україну старі радянські танки

Військовий експерт пояснив, навіщо росіяни тягнуть в Україну старі радянські танки / ua.depositphotos.com і ua-defence

Російські окупанти буквально пару тижнів тому перекинули на Херсонщину дуже старі радянські танки Т-62 (які відправили на щільну консервацію ще до розпаду СРСР в 1991 році). Як каже в коментарі "24 каналу" військовий фахівець Олександр Мусієнко, у даній тактиці агресорів є мінімум два фактори.

Як розповів фахівець, по-перше, після 24 лютого, дня старту армійської агресії Росії проти України, ЗСУ вивели з ладу масу російської військової техніки.

Друга причина - в південних регіонах України російські окупанти закінчили першу, а зараз роблять і другу, і відразу третю лінію оборони. І саме тому танки Т-62, хоч і абсолютно застарілі, можуть стати в нагоді російським для дрібних військових цілей.

"Вони їх можуть просто використовувати для оборони, фактично прикопуючи, роблячи з них такі стаціонарні гармати, які будуть прикривати той чи інший напрямок або об'єкт", – говорить Мусієнко.

Військовий фахівець коментує-такий стан речей може стати особливим фактором для окупантів (оскільки ті зможуть посилити зброєю на будь-якому напрямку оборони). Але, каже Мусієнко, навіть коли російські окупанти прикопають в землю всі свої танки Т-62, то це аж ніяк не означає, що ті відразу миттєво отримають невразливість для українських снарядів.

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Нагадаємо, як раніше стало відомо з повідомлення проекту InformNapalm, після того як ЗСУ завдали величезних втрат у броньованій техніці окупантам, то їх командуванню окупантів довелося швидко знімати з щільної консервації і відправляти на південні ділянки фронка вкрай старі танки-T-62 (зі складів ще радянської армії).

Повідомлялося, що всю таку розконсервовану техніку відправили заради перекомплектації 150-ї мотострілецької дивізії російських військ.

Нібито це військове з'єднання під час боїв з ЗСУ і зазнало найбільших втрат в техніці.

До того повідомлялося, що українські бійці за 24 години знищили на півдні країни як мінімум 36 російських окупантів, три танки моделі Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" і автомобілі.

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