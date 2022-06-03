"Є два фактори": військовий експерт пояснив, навіщо росіяни тягнуть в Україну старі радянські танки

Окупанти зняли з консервації і перекинули на південь України старі танки Т-62. Як каже експерт, для такої поведінки окупантів є два пояснення.
Російські окупанти буквально пару тижнів тому перекинули на Херсонщину дуже старі радянські танки Т-62 (які відправили на щільну консервацію ще до розпаду СРСР в 1991 році). Як каже в коментарі "24 каналу" військовий фахівець Олександр Мусієнко, у даній тактиці агресорів є мінімум два фактори.
Як розповів фахівець, по-перше, після 24 лютого, дня старту армійської агресії Росії проти України, ЗСУ вивели з ладу масу російської військової техніки.
Друга причина - в південних регіонах України російські окупанти закінчили першу, а зараз роблять і другу, і відразу третю лінію оборони. І саме тому танки Т-62, хоч і абсолютно застарілі, можуть стати в нагоді російським для дрібних військових цілей.
"Вони їх можуть просто використовувати для оборони, фактично прикопуючи, роблячи з них такі стаціонарні гармати, які будуть прикривати той чи інший напрямок або об'єкт", – говорить Мусієнко.
Військовий фахівець коментує-такий стан речей може стати особливим фактором для окупантів (оскільки ті зможуть посилити зброєю на будь-якому напрямку оборони). Але, каже Мусієнко, навіть коли російські окупанти прикопають в землю всі свої танки Т-62, то це аж ніяк не означає, що ті відразу миттєво отримають невразливість для українських снарядів.
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Нагадаємо, як раніше стало відомо з повідомлення проекту InformNapalm, після того як ЗСУ завдали величезних втрат у броньованій техніці окупантам, то їх командуванню окупантів довелося швидко знімати з щільної консервації і відправляти на південні ділянки фронка вкрай старі танки-T-62 (зі складів ще радянської армії).
Повідомлялося, що всю таку розконсервовану техніку відправили заради перекомплектації 150-ї мотострілецької дивізії російських військ.
Нібито це військове з'єднання під час боїв з ЗСУ і зазнало найбільших втрат в техніці.
До того повідомлялося, що українські бійці за 24 години знищили на півдні країни як мінімум 36 російських окупантів, три танки моделі Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" і автомобілі.
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