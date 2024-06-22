Електроенергії не буде лише 4 години: графіки вимкнення світла на 23 червня

В Україні у неділю, 23 червня, будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла. Однак ситуація в енергосистемі очікується значно краща. Про це повідомляє Укренерго.
Енергетики будуть вимикати світло для побутових та промислових споживачів. 23 червня графіки будуть застосовані лише з 19:00 до 23:00.
"Причина – зниження споживання у вихідний день. При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.відео дня
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні – останні новини
Нагадаємо, прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.
Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.
Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.
Інші новини:
- Обмеження будуть більш серйозними: графіки вимкнення світла 21 червня
- Як зберегти холод в холодильнику в разі відключення світла: найдієвіші методи
- Графіки вимкнення світла 22 червня: у які години не вимикатимуть електроенергію
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред