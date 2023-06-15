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Експерт розповіла, як росіяни можуть влаштувати аварію на ЗАЕС

Дмитро Відоменко
15 червня 2023, 01:35
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Російські окупанти на ЗАЕС можуть навіть не підривати реактор, каже експерт Ольга Кошарна. І цілком можуть знайти альтернативний шлях для аварії.
Кошарна, ЗАЕС
Причому Російські вороги можуть навіть не підривати реактор ЗАЕС - Ольга Кошарна / колаж Главред, фото Укрінформу та"Вікіпедія"

Влаштувати аварію на захопленій ними Запорізькій АЕС російські окупанти можуть вдадуться, якщо ситуація на фронті для них буде складатися поганим чином.

Про це в інтерв'ю Главреду сказала незалежний експерт з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна.

"Це буде залежати від ситуації на фронті. Якщо там все буде погано, то тоді вони вдадуться до цього кроку. Причому вони можуть навіть не підривати реактор – їм буде досить підірвати шандору, і тоді вода піде, а відсутність охолодження запустить всі інші процеси. Ставок охолодження вміщує 47 мільйонів кубометрів води, і щоб його заповнити найпотужнішим насосом, як порахував мій колега, буде необхідно 6 років", ‒ сказав він.

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Хто така Ольга Кошарна

Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955) - ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціації "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежний експерт з ядерної енергетики та безпеки.

Ризик того, що російські окупанти можуть влаштувати аварію на ЗАЕС

Нагадаємо, 7 червня перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк закликав жителів Енергодара покинути місто через можливу загрозу від Запорізької АЕС. Він зазначив, що окупанти зробили на атомній електростанції склади техніки і боєприпасів, тому ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і стати критичною.

У Telegram-каналі Каховської ГЕС повідомили, що після підриву Каховської ГЕС є ризики для ядерної та радіаційної безпеки, що може призвести до катастрофи. Саме тому останній енергоблок Запорізької атомної електростанції Енергоатома вирішили перевести в режим "холодної зупинки". Це найбезпечніший стан для атомного реактора.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар розповів, яка ймовірність того, що ситуація на Запорізькій АЕС стане критичною після підриву Каховської ГЕС. За словами Гончара, однозначної відповіді на це питання немає, але чекати критичної ситуації теж не варто.

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