'Зволікати не можна': Маломуж розповів, чи готовий Захід допомогти Україні провести контрнаступ

Генерал вважає, що нещодавня зустріч у форматі Рамштайн дала додатковий потужний старт для забезпечення України необхідною зброєю.

Маломуж розповів, чи готовий Захід допомогти Україні провести контрнаступ / 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупаційні війська готуються до вирішальних боїв на фронті. Саме тому Збройні сили України необхідно якнайшвидше забезпечити усім необхідним озброєнням. Якщо Захід зволікатиме, то протистояти злочинній армії буде дуже важко. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

"Захід також зрозумів, що Росія готується до вирішальних боїв, тому потрібно боєздатність України та забезпечення її зброєю, технікою та боєприпасами наростити вже в найближчі місяці. Інакше, якщо зволікати, буде набагато важче протистояти Росії. Неодноразово вирішальним етапом у війні називалася весна 2023 року, а генерали з США та Британії наголошують, що це питання потрібно вирішити до літа або до середини літа. Готовність до цього є, тож перспективи надзвичайно хороші", - сказав Маломуж.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки вважає, що нещодавня зустріч у форматі Рамштайн дала додатковий потужний старт для забезпечення України необхідною зброєю, технікою, боєприпасами.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

"І це дасть нам ресурси для наступальних операцій. Думаю, в найближчі два-три місяці ми і за рахунок власного ВПК непогано оснастим свою армію, особливо тими засобами, які ми не отримуємо від наших союзників: ракетні комплекси, боєприпаси, безпілотники", - додав генерал.

Прогнози щодо звільнення України від окупантів

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше зробив прогноз про те, що ЗСУ в березні підуть у масштабний наступ. Метою буде звільнення всіх своїх територій - від Криму до Донбасу. Київ має здобути остаточну перемогу над Москвою.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що 2023-й буде роком наступу сил оборони України. Розвитку наступного сценарію посприяє отримання ЗСУ від Заходу наступальної зброї, серед якої БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot. Наступним етапом війни, на думку Данілова, стане справедливість і відплата.

Як вважає військовий аналітик Агіль Рустамзаде, у другій половині 2023 року Україна має вийти на кордони 1991 року. На думку експерта, Росію вже цієї зими очікує криза, через яку загарбники будуть готові взимку повернути окупований Крим.

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