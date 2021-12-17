Економили на комуналці та загинули: на Тернопільщині мати і син замерзли до смерті

Мати і син економили на комуналці та загинули від переохолодження / Фото ua.depositphotos.com

У місті Кременець Тернопільської стався нещасний випадок. 80-річну жінку та її 53-річного сина знайшли мертвими. Люди загинули через переохолодження.

До правоохоронців звернулися сусіди родини. Вони повідомили, що вже кілька днів не бачили матір та її сина. Водночас в їхньому будинку було постійно увімкнене світло, повідомили у Нацполіції Тернопільської області.

Слідчо-оперативна група в будинку знайшла мертвими чоловіка і жінку. Їхні тіла пролежали в приміщенні 3-5 днів.

"Старший інспектор-криміналіст Кременецького РОП, який оглядав тіла родичів, слідів насильницької смерті не виявив, але каже, що, найімовірніше, смерть настала від трьох до п'яти днів тому. Попередня причина смерті - переохолодження", - йдеться у повідомленні.

Сусіди покійних розповіли правоохоронцям, що сім'я була неблагополучною. Мати і син зловживали алкоголем, проте економили на комунальних послугах. Тому людей здивував той факт, що в приміщенні постійно було увімкнено світло.

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Поліція порушила провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "нещасний випадок". Триває слідство.

Як повідомляв Главред, 27 листопада в місті Нова Одеса в п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу. Епіцентр вибуху був на верхньому поверсі - в квартирі літнього подружжя. Вони загинули одразу. Також жертвою вибуху стала жінка, яка жила поверхом нижче. Ще чотирьох людей витягали з-під завалів рятувальники, одного з них з травмами доставили в лікарню. Помер ще один літній чоловік у сусідньому під'їзді - у нього не витримало серце.

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