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"Незламний дух спротиву": В’ятрович пояснив, чому росіяни маніакально ганяються за мертвим Бандерою

6 травня 2022, 03:15

Для росіян Бандера досі живий, бо вони бачать його в усіх українцях, які готові зупиняти танки голими руками.

В’ятрович пояснив, чому росіяни маніакально ганяються за мертвим Бандерою/ Главред, ua.depositphotos.com

Степан Бандера для українців є символом боротьби за незалежність в абсолютно несприятливих умовах, і росіяни це чітко усвідомлюють. Тому, хоч Бандери уже давно немає в живих, вони продовжують з ним свою уявну боротьбу, адже бачать прояви такої самої свободолюбивості і здатності чинити опір у кожному українцеві, який стає на захист своєї держави.

Тому для росіян Бандера, умовно кажучи, досі живий. Про це сказав нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович під час чату на Главреді.

"Вони Бандеру бачать у кожному українському воякові, який чинить їм спротив, вони бачать Бандеру і в кожному цивільному, який чинить їм спротив і виходить стримувати їхні танки голими руками, без зброї, вони бачать Бандеру в кожній жінці, яка готова банкою помідорів чи огірків збивати російські дрони. Для них усе це – Бандера", – пояснив історик.

Для них цей образ символізує дух спротиву, якого росіяни дуже боялися раніше і бояться досі. Цей дух спротиву їм не вдалося зламати у 1940-1950-ті роки, незважаючи на кинуті для цього великі сили і ліквідацію самого Бандери. Адже легенда про нього продовжувала жити і після його смерті.

При цьому Путін боїться, що "дух Бандери" пробереться і на території Російської Федерації, і там може виникнути повстання.

"Він боїться, що поневолені народи, які зараз лояльні до нього, а частина з них навіть використовується ним для боротьби проти українців, таки повстануть, і у них з’являться свої Бандери, з якими він не зможе впоратися", – каже В’ятрович.

Тому росіяни сприймають образ Бандери як образ страшного українця, який заважає їм реалізувати свою ідею "русского мира". На їхню думку, якби не Бандера, то їм це вдалося б.

"А так з’явився Бандера – з’явилися бандерівці і заразили інших, переламали ситуацію в країні, і Росія не здатна нічого з цим зробити. В 2022 році, прийшовши в Україну, вони знову зіткнулися з тим Бандерою, хоча нібито вбили його ще в 1959 році", – зазначає історик.

Раніше В’ятрович зазначав, що палацовий переворот в Росії можливий – це добра російська традиція. І ймовірність такого перевороту зростатиме у залежності від того, як швидко буде наближатися перемога України у війні. При цьому, коли Путіна вб’ють або засудять, в Росії доведеться проводити очищення від рашизму так само, як колись в Німеччині проводили денацифікацію.

Нагадаємо, за словами польського генерала Вальдемара Скшипчака, для ЗСУ на сьогодні головним завданням є знищити окупаційні російські війська до того, як РФ перекине на територію нашої держави свої резерви. Для цього в України є 4-5 тижнів.

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