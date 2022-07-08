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Штурм РФ захлинувся: на Донбасі ЗСУ "покришили" окупантів, у ворога втрати

8 липня 2022, 19:49

На Слов'янському напрямку війська РФ безуспішно намагалися поліпшити тактичне становище своїх підрозділів.

українські військові, ЗСУ
Бійці ЗСУ відбили ворожий штурм / Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти РФ ведуть оборонні дії і намагається поліпшити тактичне становище в окремих районах, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як говориться у вечірньому зведенні, окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Лебедине, Піщане, Замулівка, Петрівка, розсадник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, нове та Байрак. Недалеко від Дементіївки українські підрозділи двічі відбили штурм російських підрозділів і відкинули їх назад. Також війська РФ завдали авіаудару поблизу Петрівки.

На Слов'янському напрямку російські війська намагалися поліпшити тактичне становище своїх підрозділів. Ведуться обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, червоного, Вірнопілля та Хрестища. Наступальні дії ворога в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. окупанти, з втратами, відійшли.

На Краматорському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов'янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки.

Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника у Верхньокам'янському районі, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту.

На Бахмутському напрямку російські підрозділи обстрілювали позиції українських військ поблизу спірного, Івано-Дар'ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Наносили авіаудари недалеко від Берестового і Покровського.

За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів спірне та Івано-Дар'ївка. Зазнали втрат і відійшли.

Тривають бої поблизу Веселої долини.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що найбільш прийнятним для РФ сценарієм закінчення війни є добровільний вихід окупантів з території України.

Міністр оборони не виключив, що він буде розбитий на кілька ланцюжків. Спочатку ЗСУ вийдуть на позиції до 24 лютого поточного року, а далі можливі переговори щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму.

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