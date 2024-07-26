Дочка Фаріон заявила, що хоче поговорити із вбивцею мами і дещо його запитати

Дочка Ірини Фаріон Софія Особа розповіла, що відчувала, коли дізналась про трагедію та хоче поговорити з вбивцею.

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Дочка Ірини Фаріон зробила заяву щодо вбивці матері / колаж: Главред, фото: УНІАН, x.com/Pravdiva_pravda

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту України Володимиру Зеленському про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Її донька Софія Особа розповіла про те, що вона відчувала у той момент та про те, що вона хоче поговорити із вбивцею. Таку заяву воона зробила в ефірі телепрограми "Говорить великий Львів".

"Я йшла Площею Ринок, я це прочитала. І в мене був мороз по шкірі. Я відчула злість, я відчула, що я хочу його побачити. Наживо. Я хочу йому подивитися в очі, я його хочу запитати: "Для чого ти це зробив? Хто тебе замовив це зробити? Скажи мені". Щоб він мені сказав. Я хочу побачити вбивцю своєї мами. Хочу побачити вбивцю маминих онуків – Еви та Дмитра. Вони підростуть, я впевнена, що вони будуть мене питати: "Мамо, а ти його бачила? Ти з ним говорила?", – сказала жінка.

Також вона підкреслила, що коли дізналась про затримання підозрюваного, то не відчувала страху, а тільки лють.

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Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Софія заявила, що якщо це дійсно зробив цей хлопець, то він має сісти на довічно.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після замаху на життя Ірини Фаріон вона померла у лікарні від кульового поранення в голову.

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі затриманий у руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілок - лише виконавець.

Раніше з'явилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон. Імовірно, убивцею науковиці Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю.

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