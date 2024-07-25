"Перерили" бази даних: у МВС розкрили, як "вирахували" ймовірного вбивцю Фаріон

Зловмисника знайшли завдяки тому, що маршрут його пересування "засвітився" на камерах відеоспостереження, каже Мар'яна Рева.

https://glavred.net/ukraine/pereryli-bazy-dannyh-v-mvd-raskryli-kak-vychislili-veroyatnogo-ubiycu-farion-10583564.html Посилання скопійоване

У МВС розповіли подробиці затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Ірина Фаріон, МВС

Речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева розповіла про те, як правоохоронці встановили особу 18-річного хлопця, затриманого в Дніпрі за підозрою в убивстві мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон.

Як підкреслила вона в коментарі Фокусу, правоохоронці знайшли зловмисника завдяки тому, що маршрут його пересування в замаскованому одязі "засвітився" на камерах спостереження у Львові.

"Камери спостереження спрацювали тоді, коли ми вже встановили особу. Ми його відстежували, встановили особу. Питання в тому, що він був одягнений так, що було мінімально видно обличчя. Це не давало можливість нам ідентифікувати стрілка, прогнавши його через бази даних та інші камери", - пояснила представник МВС.

відео дня

Вона також уточнює, що оперативникам МВС довелося буквально "бігати різними місцями", щоб встановити особу підозрюваного, а далі його впізнали через загальну базу смарт-камер.

"Смарт-камери допомогли встановити весь маршрут, куди він ходив і їздив, де знімав квартири... Оперативники провели величезну роботу, прочесали велику площу лісу, будинки за маршрутом його руху в замаскованому одязі, і вдалося встановити його особу", - додала Рева.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Убивство Фаріон - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі затриманий у руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілок - лише виконавець.

Раніше з'явилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон. Імовірно, убивцею науковиці Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю, розповіли виданню "Ми-Україна" джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у висо, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред