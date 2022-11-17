Для Пєскова і Пригожина здача в полон єдиний шанс опинитися в безпеці-Данилов

Олексій Данилов і Дмитро Пєсков / фото колаж УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що єдиний шанс провести залишок життя в безпеці для кремлівських діячів типу путінського прес-секретаря Дмитра Пєскова або "кухаря Путіна" – опинитися в українській в'язниці. Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню чому. Для Пєскова, Пригожина та інших Кирієнко - діячів кремлівського режиму - єдиний шанс провести залишок життя в безпеці - це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає. У зв'язку з цим слід завчасно подбати, щоб в їх камерах було тепло і світло. Тому рекомендую уважно вивчити інструкції та рекомендації проекту "Хочу жити", ‒ заявив Секретар РНБО.

Нагадаємо, російські пропагандисти Євген Попов і Ольга Скабєєва несподівано визнали, що Росія не здатна обійтися без імпорту Західної техніки і транспорту, оскільки країна-агресор не здатна нічого виробляти сама. Попов розкритикував у прямому ефірі заяви так званих експертів, які закликають Москву націоналізувати Західні активи.

Раніше повідомлялося, що після того як у вівторок, 15 листопада, стався інцидент з попаданням ракети на територію Польщі, російський диктатор Володимир Путін був за крок від того, щоб втратити владу. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

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