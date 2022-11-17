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"Єдиний шанс бути в безпеці": Данілов пояснив, чому РФ не варто нищити енергетичну систему України

17 листопада 2022, 18:53

За словами секретаря РНБО, російські політичні діячі повинні були б подумати наперед, як вони проведуть решту свого життя.

Алексей Данилов, свет, электросеть, электроэнергия
Данів потролив російських політиків/ УНІАН

Країні-агресорці Росії не варто нищити українську енергетичну систему. Російські діячі кремлівського режиму, такі як Пєсков, Пригожин і Кирієнко, повинні були б наперед попіклуватися про те, щоб у їхніх камерах було світло і тепло.

Так із сарказмом звернувся до російських політиків злочинного режиму секретар РНБО України Олексій Данілов. Про це він написав у Facebook.

Він наголосив, що українські в’язниці – це єдиний шанс для політиків Кремля провести залишки життя у безпеці.

"Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню чому. Для пєскова, пригожина та інших кирієнків – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишки життя у безпеці – це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає. У зв'язку з цим їм слід завчасно подбати, щоб в їхніх камерах було тепло і світло", – із сарказмом зазначив Данілов.

Також секретар РНБО порадив цим діячам уважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту "Хочу жити".

Нагадаємо, російські пропагандисти Євген Попов і Ольга Скабеева несподівано визнали, що Росія не здатна обійтися без імпорту західної техніки і транспорту, оскільки країна-агресор не здатна нічого виробляти сама. Попов розкритикував у прямому ефірі заяви так званих експертів, які закликають Москву націоналізувати західні активи.

Раніше повідомлялося, що після того як у вівторок, 15 листопада, стався інцидент з влученням ракети на територію Польщі, російський диктатор Володимир Путін був за крок від того, щоби втратити владу. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

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