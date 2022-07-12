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Пекло в Мелітополі: окупанти інсценують напади й тікають із захоплених територій

12 липня 2022, 11:59

Росіяни повідомили, що був атакований самозванець, нібито керуючий Мелітопольським районом.

Мелітополь
У Мелітополі зростає опір окупантам / Колаж РІА Мелітополь, Генштаб ЗСУ

Український опір змушує російських окупантів шукати шляхи відступу з Мелітополя Запорізької області.

Як заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі Апостроф TV, окупанти інсценують напади, щоб отримати красиву картинку і офіційний привід для втечі.

Він підкреслив, що для рашистів на Мелітопольщині настав "це справжнє пекло, справжній жах".

"Як наслідок – вчора вони самі почали робити Інсценування щодо нападу на основних гауляйтерів. Роблять вони це лише з однієї причини - їм потрібна медійна офіційна красива картинка, щоб втекти з міста Мелітополя, як і з інших міст. Тому вони це і роблять", - пояснив мер Мелітополя.

За словами міського голови Мелітополя, вчора вночі росіяни повідомили, що був атакований самозванець, нібито керуючий Мелітопольським районом.

"За три години було три різних версії: як був атакований, де був атакований. А через 4 години вже знайшли зловмисника. Це зроблено тільки з однієї причини: знайти собі офіційне виправдання, щоб втекти з Мелітополя", - додав Федоров.

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Нагадаємо, українські військові раніше знищили військову базу російських загарбників у Мелітополі Запорізької області.

Пізніше стало відомо, що в результаті точних ударів ЗСУ не менше 200 російських окк

упантов були знищені і майже 300 отримали поранення.

Після цього в рядах російських вояків, що знаходяться на окупованих територіях Запорізької області, почалася паніка, яка обернулася масовим дезертирством. Щоб шукати дезертирів, навіть приїхав підрозділ ФСБ РФ.

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новини Мелітополя Запорізька область війна Росії та України
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