'Дефіцит збільшився': в Укренерго назвали години, у які вимикатимуть світло у четвер

Через значну хмарність у більшості регіонів України СЕС будуть змушені знизити виробництво електроенергії, пояснили в "Укренерго".

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У які години в Україні вимикатимуть світло / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У четвер, 23 травня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти з 00:00 до 24:00 по всій території України. Їх застосовуватимуть для промислових та побутових споживачів. Про це повідомило "Укренерго".

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують функціонування життєважливих систем для населення, не обмежуватимуть.

"Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту", - пояснили в компанії. відео дня

В "Укренерго" зазначили, що відключення світла застосовуватимуться у випадку перевищення встановлених лімітів споживання, які щовечора доносить Диспетчерський центр "Укренерго" до кожного обленерго. Інформацію про впровадження відключень у вашому регіоні можна знайти в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та на сторінках у соцмережах.

"Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", - додали в "Укренерго".

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – новини по темі

Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та зростання споживання. Тоді енергетики вперше цьогоріч ввели аварійні відключення світла у всіх регіонах України, які застосовують і донині.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

Як повідомляв Главред, в Україні розроблятимуть проєкт постанови щодо справедливих графіків відключень електроенергії в регіонах. Міністерство енергетики та "Укренерго" отримали завдання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розробити раціональні та рівномірні графіки відключень для споживачів.

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