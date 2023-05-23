"Чим вони можуть похвалитися?": Данілов розніс Росію за бої в Бахмуті

За словами Данілова, рішення про продовження оборони Бахмута приймалися на стратегічному рівні.

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Олексій Данілов / Колаж Главред, фото president.gov.ua, соцмережі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що захист Бахмута, яка триває вже десять місяців, є успішною оборонною операцією.

У коментарі CNN Данілов зазначив, що ворог втратив велику кількість живої сили і техніки.

Він нагадав, що слова росіян про повну окупацію Бахмута є неправдивими, оскільки частина міста все ще знаходиться під контролем України.

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За словами Данілова, рішення про продовження оборони Бахмута приймалися на стратегічному рівні. Це питання постійно обговорювали на Ставці верховного Головнокомандувача.

"Це - наша стратегічна оборонна операція, яка проходить для нас успішно, враховуючи, що ми 10 місяців утримуємо цю територію, де ми щодня їх знищували. Вони не можуть взяти Бахмут 10 місяців. Чим вони можуть похвалитися?",- додав Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що на Бахмутському напрямку було ліквідовано велику кількість російських військовослужбовців, причому не тільки найманців ПВК "Вагнера", а й спецназу, ВДВ, представників інших родів військ. Також українські захисники знищили величезну кількість техніки, а ворог витратив там значну кількість боєприпасів.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

У свою чергу гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

Дивіться відео про те, що чекає ПВК "Вагнер" у Бахмуті:

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