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ЗСУ заходять з флангів і займають висоти: українські військові йдуть вперед під Бахмутом

Олексій Тесля
23 травня 2023, 15:13
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У Бахмуті в районі "Літак" є плацдарм ЗСУ для недопущення повного взяття росіянами міста.
ЗСУ заходять з флангів і займають висоти: українські військові йдуть вперед під Бахмутом
ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку / колаж Главред: фото: Українська добровольча армія, Twitter

В Бухмуті Донецької області підрозділи Збройних сил України продовжують утримувати ряд будівель, розповів представник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

"У нас є ще там фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, в тому числі і в південно-західній частині міста", - пояснив він в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ЗСУ утримують в Бахмуті в районі "Літак" невеликий плацдарм для недопущення повного взяття росіянами міста: "І туди є можливість доставляти боєприпаси і все, що необхідно для оборони".

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Разом з тим представник Східного угруповання військ ЗСУ підтвердив інформацію про те, що ЗСУ просуваються на флангах на Бахмутському напрямку.

"Це відбувається в рамках успішної оборонної операції на Бахмутському напрямку <...> Ми проводимо контратаки і рухаємося. Протягом тижня нам вдалося просуватися від 150 (метрів, - ред.) до 2 кілометрів на добу. За останню добу (22 травня, - ред.) на різних ділянках ми просунулися від 250 до 400 метрів. Це трохи. Але це дозволяє нам зайняти панівні висоти, щоб краще завдавати уражень по угрупованню ворога в Бахмуті", - додав Череватий.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

У свою чергу гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

Більше новин:

Бахмут війна Росії та України Сергій Череватий
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