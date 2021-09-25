Ціни на соняшникову олію в Україні знову злетять: названа причина і вартість

В Україні прогнозують підвищення цін на рослинну олію / УНІАН

В Україні складаються умови, які можуть сприяти новому підвищенню цін на соняшникову олію.

Причиною зростання цін на сировину для переробних підприємств став дефіцит соняшнику нового врожаю, повідомили у компанії G. R. Agro.

У повідомленні підкреслюється, що ситуація, що склалася, здатна привести до ще більшого подорожчання соняшникової олії для споживачів.

У матеріалі пояснюється, що холодна весна стала причиною того, що в Україні збір нового врожаю соняшнику почався пізніше звичайного.

Крім того, в ряді регіонів несприятлива погода змусила аграріїв призупинити на деякий час збиральну кампанію.

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Всі ці негативні фактори призвели до дефіциту соняшнику для переробних підприємств, а відповідно і старту підвищення цін, пояснили в компанії.

Ціни на сировину основних виробників масла в Україні:

тонна сировини коштує 18,3 - 18,7 тисяч гривень;

з урахуванням доставки ціна - до 19,5 тисяч гривень.

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Уточнюється, що переробники поки не особливо поспішають скуповувати олійні, а фермери часто користуються послугою безкоштовного зберігання.

Вартість соняшнику продовжує зростати через подорожчання соняшникової олії.

"Зростання цін на соняшник підігрівається повільним,але впевненим зростанням цін на рослинні олії", - додали в G. R. Agro.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські магазини втридорога продають соняшникову олію вітчизняного виробництва. У той же час, наш продукт за кордоном йде в рази дешевше. Зокрема, найнижча ціна на соняшникову олію в Україні - 43 грн. Але це за півлітра.

Також, раніше Главред писав, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.