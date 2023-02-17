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Колишній друг Путіна описав сценарій закінчення війни в Україні

17 лютого 2023, 00:34
Після закінчення війни Росія виплачуватиме Україні репарації та відмовиться від ядерного озброєння, підкреслив Пугачов.
Колишній друг Путіна описав сценарій закінчення війни в Україні
Колишній друг Путіна описав сценарій закінчення війни в Україні / Міноборони РФ

Війна в Україні може завершитися лише капітуляцією країни-агресорки Росії. Окрім того, РФ повинна буде виплатити репарації та відмовитися від ядерної зброї. Таку думку висловив ексбанкір з РФ, колишній друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Пугачов.

"Як закінчуються війни? Я бачу абсолютно чітко... Це моя персональна думка. Кінець війни може бути дуже простим. Тобто це може бути капітуляція: звісно, Росії, – яку ніякий, звісно, Путін не підписуватиме; пакт про капітуляцію. Це буде якийсь колективний уряд, який бере на себе всі обов'язки і зобов'язання та права підписувати такого типу... Я не знаю... Якийсь тимчасовий уряд. Назвемо його так. Тобто, власне, за німецьким сценарієм зразка 1945 року", - сказав Пугачов в інтерв'ю виданню Гордон.

Колишній друг Путіна додав, що для цього необхідні "певні умови". Так, він прогнозує, що Росія виплачуватиме Україні репарації та відмовиться від ядерного озброєння.

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"Тобто це ж не просто підписують: "Все, вибачте, ми більше не будемо", – а підписують і кажуть: "Дивіться. Ми виплачуватимемо репарації". І основний момент: "Ми відмовляємося взагалі від ядерної зброї", - зазначив він.

За словами Пугачова, необхідно створити міжнародну групу, яка вилучатиме ядерну зброю у РФ, і її більше "не буде ніколи на цій частині суші".

"Ну і багато чого іще. Але окрім усього іншого, ще, можливо, і найімовірніше, це відбуватиметься десь у Москві: припустімо, у Кремлі. Припустімо, Володимир Зеленський десь підписуватиме це в Кремлі. На сьогодні антипутінська, антиросійська коаліція – вона за кількістю країн перевищує антигітлерівську. Тобто вони десь мають... Це просто факт. Тобто вони мають десь зібратися. Вони де зберуться? Звісно, у Кремлі. Або якщо Кремль на той момент буде, так би мовити, підлягати реконструкції, то, можливо, десь в околицях", - сказав ексбанкір з РФ.

Війна Росії проти України

Нещодавно російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський заявив, що РФ готується до капітуляції та відводу військ з України. Російський диктатор Володимир Путін висидить на своєму президентському кріслі ще 2-3 місяці. Публіцист помітив, що Путін та пропагандисти змінили свою риторику про війну. Тепер вони не заперечують можливість відходу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на крайні заходи, щоб добитися паузи у війні, яка йому зараз дуже потрібна. Заради цього глава Кремля може скликати Раду безпеки Організації Об’єднаних Націй і на ній виступити з вимогою оголосити у війні перемир'я та розпочати мирні переговори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

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