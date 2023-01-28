"Стоятимуть натовські миротворці": Кочетков озвучив результат війни Росії проти України

Нам необхідно буде створити 150-кілометрову нейтральну зону за рахунок території Росії, вважає Олександр Кочетков.

Російські військові, російська ракета, Олександр Кочетков / Міноборони РФ, Главред

Виходу ЗСУ на кордони 1991 року буде замало для перемоги у війні проти Росії.

Під час чату на Главреді політичний експерт Олександр Кочетков зазначив, що нам необхідно буде створити 150-кілометрову нейтральну зону за рахунок території Росії.

"Така зона між російськими та українськими військами буде потрібна для того, щоб жоден Град або Ураган не міг перелетіти через неї. Можливо, між сторонами стоятимуть натовські миротворці", - зазначив Кочетков.

За його словами, коли ми вийдемо на кордони 1991 року, буде щось схоже на ситуацію після Мінська-2, коли теж стріляли, але військові дії не були настільки інтенсивними.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков-аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" та заступник керівника прес-служби президента України.

"Якщо вдасться створити 150-кілометрову зону, тоді і стріляти не будуть", - підсумував експерт.

Коли закінчиться війна

Як повідомляв Главред, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вважає реалістичним прогноз глави ГУР про те, що війна може закінчитися до літа 2023 року.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що новий російський наступ може статися на будь-якому напрямку. Незважаючи на величезну кількість втрат, командування РФ продовжує постійно ставити різні завдання перед своїми військовими.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія може вже цієї весни піти в новий наступ на Україну. ЗСУ знають про це і намагаються підготуватися якнайкраще, щоб не дати ворогу прорвати оборону. Однак є нюанс, який може перешкодити цій підготовці.

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